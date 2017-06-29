Минприроды России отнёс Омск к экологически неблагополучным городам

На совещании в министерстве природы России представили доклад об обеспечении экологической безопасности на территориях особого внимания. К ним отнесены следующие города: Челябинск, Магнитогорск, Норильск, Омск, Красноярск, Липецк, Череповец, Асбест, Нижний Тагил и др. По данным Росприроднадзора, для этих территорий типичны нарушения условий разрешений на выбросы, правил эксплуатации установок очистки газа, а также выбросы загрязняющих веществ без специального разрешения, отсутствие экологического контроля за нормативами выбросов и др.

Кроме того, глава министерства Сергей Донской озвучил проблему, которая в этом году стала особенно актуальной для омичей. Министр отметил, что гигиенические нормативы качества воздуха должны учитывать вещества с сильным запахом, так как они оказывают непосредственное влияние на здоровье человека. Жалобы на неприятный запах составляют треть от всех сообщений россиян.

Жители жалуются на постоянный дискомфорт и возможный потенциальный вред здоровью, так как запах - это всегда показатель неблагополучия атмосферного воздуха, а, значит, и окружающей среды в целом, - цитирует Донского пресс-служба Минприроды.

Отметим, что надзорные органы до сих пор не могут найти источник выброса этилмеркаптана, произошедшего в Омске 9-10 марта. Тогда горожане массово жаловались на неприятный запах, который исходил со стороны северного промышленного узла. По данным экспертов, предельный уровень концентрации газа был превышен более чем в 400 раз.