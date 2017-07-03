Омские госавтоинспекторы креативно поздравили себя с профессиональным праздником

Сегодня, 3 июля, отмечается День ГИБДД. Как выяснилось, омские полицейские умеют не только быстро задерживать нарушителей ПДД, но и тяготеют к творчеству. В честь профессионального праздника полицейские создали видеоролик, в котором собрали самые яркие моменты из будней обычных инспекторов ГИБДД.

К съёмкам привлекли не только жителей города, но и омский аэроклуб, который запечатлел флешмоб, организованный стражами правопорядка. Из патрульных машин инспекторы выложили слово ГАИ. Как пояснил начальник пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков, съёмка проходила в нерабочее время.

- Этим роликом мы попытались создать праздничное настроение не только коллегам, но и всем омичам, - говорит Алексей Командыков.

Заметим, что видеопоздравления у омских стражей правопорядка входят в практику. К 8 Марта для омичей полицейские сняли клип-поздравление.