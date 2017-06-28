На отремонтированных омских дорогах увеличилось число ДТП

На прошедшем вчера брифинге, посвящённом вопросам качества ремонтных работ на омских магистралях, обсуждался вопрос безопасности дорожного движения. Об этом сообщает омская мэрия. Эксперты заметили, что на отремонтированных участках дорог сразу же возрастает число ДТП.

- На гладкой, ровной дороге соблазн превысить скорость очень велик, - считает заместитель начальника отдела ГИБДД по городу Омску Андрей Миллер. - Мы уже отмечаем, что стало больше аварийных ситуаций на Лукашевича, Заозёрной, Красноярском тракте. Хотелось бы призвать омичей к соблюдению ПДД и сообщить, что на указанных улицах, а также на других городских дорогах, меры по пресечению нарушений будут усилены.