На отремонтированных омских дорогах увеличилось число ДТП
Общество  •  28 июня 2017, 09:40, последнее обновление 28 июня 2017, 10:11  •  печать

На отремонтированных омских дорогах увеличилось число ДТП

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Аварийных ситуаций стало больше на улицах Лукашевича, Заозёрной и Красноярском тракте.

На прошедшем вчера брифинге, посвящённом вопросам качества ремонтных работ на омских магистралях, обсуждался вопрос безопасности дорожного движения. Об этом сообщает омская мэрия. Эксперты заметили, что на отремонтированных участках дорог сразу же возрастает число ДТП.

- На гладкой, ровной дороге соблазн превысить скорость очень велик, - считает заместитель начальника отдела ГИБДД по городу Омску Андрей Миллер. - Мы уже отмечаем, что стало больше аварийных ситуаций на Лукашевича, Заозёрной, Красноярском тракте. Хотелось бы призвать омичей к соблюдению ПДД и сообщить, что на указанных улицах, а также на других городских дорогах, меры по пресечению нарушений будут усилены.

Теги  •  #ГИБДД #дороги #ДТП

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  28 июня 2017, 10:02

Значит, нужно наряду с ремонтом дорог позаботиться о безопасности ДД, установить дополнительные знаки, светофоры.

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