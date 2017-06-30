В Омске для борьбы с нарушителями на дорогах установят картонных полицейских

На прошедшем заседании межведомственной комиссии по развитию АПК "Безопасный город" под руководством заместителя председателя областного правительства Игоря Бондарева принято несколько важных решений, направленных на снижение числа автоаварий на омских дорогах. В частности, чиновниками даны рекомендации филиалу ОАО РЖД. Железнодорожников просят установить видеокамеры на железнодорожных переездах, работающих в автоматическом режиме. Они должны фиксировать нарушения ПДД.

Для профилактики и пресечения нарушений Правил дорожного движения, на территории региона решено использовать муляжи и имитаторы. По всей видимости, речь идёт об установке на омских дорогах картонных полицейских и автомобилей ДПС. Напомним, практика по установке картонных служителей правопорядка в Омске наработана. Омская ГИБДД к охране правопорядка привлекла самого Брэда Питта, вернее, его картонную версию. По утверждению инспекторов со своей задачей он справлялся отлично.