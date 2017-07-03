На омских дорогах появятся прогнозирующие гололёд станции
Общество  •   3 июля 2017, 13:29, последнее обновление 3 июля 2017, 13:54  •  печать

На омских дорогах появятся прогнозирующие гололёд станции

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Для омских трасс заказали датчики, которые предсказывают погоду.

Согласно данным сайта госзакупок, в 2017 году "Сибуправтодор" планирует установить 13 метеостанций на дорогах федерального значения в 4 регионах. Ещё 65 станций будут установлены до конца 2018 года. Начальная цена контракта на 78 станций составляет 246 млн руб.

Речь идёт об установке автономной системы метеообеспечения (АСМО) - метеостанции со специальным программным обеспечением. Планируется разместить их на дорогах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей: на федеральных трассах Р-254 "Иртыш" (М-51 "Байкал"), Р-255 "Сибирь" (М-53 "Байкал"), Р-256 "Чуйский тракт" (М-52 "Чуйский тракт"), А-320 (М-38) и Р-402 (1Р 402).

Как рассказал "НГС.НОВОСТИ" в Новосибирске, первый заместитель начальника Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства Дмитрий Батурин, датчики будут устанавливать трёх типов: бесконтактные, бесконтактные с замером глубины снега и контактные. В автоматическом режиме они будут передавать на сервер ФКУ "Сибуправтодор" информацию о метеорологической обстановке на дороге: температуру и влажность воздуха, температуру покрытия проезжей части, направление и скорость ветра. Кроме этого, зимой датчики будут фиксировать "наличие противогололёдных материалов на покрытии".

Теги  •  #датчик #дороги

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Комментарии
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Лена Головина  •  3 июля 2017, 13:51

Может хоть такие датчики заставят коммунальные службы вовремя посыпать дороги, быстро реагировать на смену погоды и опасную ситуацию на дороге.

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