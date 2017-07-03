В Омске отремонтировали уже 14 разбитых магистралей
Общество  •   3 июля 2017, 09:49, последнее обновление 3 июля 2017, 10:55  •  печать

В Омске отремонтировали уже 14 разбитых магистралей

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Дорожно-ремонтная кампания в Омске выполнена уже почти на 50 %.

По состоянию на 3 июля восстановление дорожного полотна закончено на 14 объектах улично-дорожной сети города. Это улицы 2-я Солнечная, Берёзовая, 5-я Кировская, Авиационная, Ватутина, Крупской, 25-я Северная, Волгоградская, Олега Кошевого, Граничная, 33-я Северная, Заозёрная, 2-я Восточная и Сибирский проспект.

- В воскресенье укладка второго слоя асфальтобетонного покрытия завершена на улице 2-я Восточная и на Сибирском проспекте. Теперь качество выполнения этого этапа работ предстоит проверить специалистам, осуществляющим строительный контроль. В случае положительного заключения подрядчик должен будет нанести необходимую дорожную разметку, после чего объект будет официально принят в эксплуатацию после ремонта, - сообщил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Добавим, что к началу августа планируется привести в порядок 31 дорогу. При этом почти половина основных работ завершена на месяц раньше предусмотренного срока.

Теги  •  #дороги #мэрия #ремонт

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