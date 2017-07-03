Угроза лишиться автомобиля заставила пенсионерку выплатить долг
Общество  •   3 июля 2017, 13:44, последнее обновление 3 июля 2017, 14:48  •  печать

Угроза лишиться автомобиля заставила пенсионерку выплатить долг

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Директор строительной фирмы, узнав, что ей могут запретить управлять автомобилем, выплатила долг почти в 400 тыс. руб.

Омичка, оказавшаяся пострадавшей после падения на неё куска шифера с крыши здания, пыталась взыскать с собственника производственного объекта 400 тысяч рублей. Она получала множественные травмы и была вынуждена проходить долгое лечение. Суд встал на сторону женщины. Но её попытки самостоятельно решить проблему с владельцем здания - директором фирмы, оказались тщетными. Добровольно выплачивать компенсацию за нанесённый ущерб предприниматель не хотел.

Пострадавшая предъявила исполнительный лист в отдел судебных приставов по Ленинскому округу Омска. Приставам всё-таки пришлось идти на непопулярные меры. В отношении автомобиля Subaru Forester 2016 года выпуска, находящегося в собственности директора фирмы, был наложен запрет регистрационных действий. На счета компании обращено взыскание.

- Уже на следующий день в отдел судебных приставов пришла должница, являющаяся директором фирмы, с утверждением, что погашать задолженность ей мешает статус пенсионерки, - пояснили в Управлении ФССП по Омской области. - Ей объяснили о возможных мерах принудительного взыскания в случае уклонения от исполнения решения суда.

Пенсионерке объяснили: её также могут ограничить в праве управления автомобилем. Должница заявила, что не намерена ездить на общественном транспорте, и через час денежные средства в размере 327 700 руб. были переданы судебному приставу-исполнителю (72 тыс. руб. были уже взысканы со счёта должника - владельца фирмы).

Теги  •  #арест #долг #судебный пристав

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  3 июля 2017, 16:36

Долг есть долг и неважно при этом, что за статус имеет директор фирмы. Пострадавшая должна была получить эти деньги.

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Степан Иванов  •  3 июля 2017, 15:05

Паразиты без стыда и совести все эти директора (да и чиновники). По закону и по совести отвечать готовы только тогда, когда их лично прижмут! Заголовок конечно "мастерски" написан.

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