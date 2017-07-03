Гамбурга, Шелпакова и Крикорьянц просят вернуть волейбольному клубу "Омичка" 156 млн рублей
Общество  •   3 июля 2017, 11:42, последнее обновление 3 июля 2017, 12:19  •  печать

Гамбурга, Шелпакова и Крикорьянц просят вернуть волейбольному клубу "Омичка" 156 млн рублей

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Деньги в субсидиарном порядке через суд требует вернуть конкурсный управляющий клуба Евгений Борисов.

Конкурсный управляющий волейбольного клуба "Омичка" Евгений Борисов направил в Арбитражный суд Омской области заявление с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности бывших и действующих региональных чиновников, которые ранее контролировали волейбольный клуб. Речь идёт о сумме в 156 млн руб.

Как полагает Борисов, деньги должны выплатить бывшие руководители НП "Волейбольный клуб "Омичка" - экс-министр спорта Омской области Сергей Шелпаков и Ольга Крикорьянц - гендиректор клуба и по совместительству супруга нынешнего министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Дмитрия Крикорьянца.

В этом списке также ещё и члены некоммерческого партнёрства - бывший заместитель председателя правительства, недавно вышедший на свободу Юрий Гамбург и Сергей Моденов, покинувший Омск ради должности в "Красноярскэнерго".

Напомним, "Омичка" была признана банкротом в прошлом году. Иск подал предприниматель Дмитрий Солошенко из-за долга в 650 тыс. руб.

Теги  •  #Арбитражный суд #ВК Омичка #Сергей Моденов #Юрий Гамбург

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