Полиция раскрыла подробности нападения на омскую стюардессу
Происшествия  •   3 июля 2017, 13:08  •  печать

Полиция раскрыла подробности нападения на омскую стюардессу

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Девушка вместе с приятелем выходила из дома по ул. Димитрова, когда на них напал человек в маске.

В омской полиции уточнили детали нападения на стюардессу и сопровождавшего её мужчину, которое произошло в пятницу, 30 июня. Пара выходила из дома по ул. Димитрова с сумкой денег, в которой лежало почти четыре миллиона рублей. Девушка должна была лететь рейсом Омск - Москва, сообщает "СуперОмск". В это время на них напал человек в маске и под дулом пистолета потребовал отдать деньги.

Защитник стюардессы, видимо, оказал сопротивление. Он доставлен в больницу с огнестрельным ранением. Нападавшему удалось скрыться вместе с деньгами. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Теги  •  #аэропорт #полиция #разбойное нападение

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