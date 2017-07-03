Полиция раскрыла подробности нападения на омскую стюардессу

Девушка вместе с приятелем выходила из дома по ул. Димитрова, когда на них напал человек в маске.

В омской полиции уточнили детали нападения на стюардессу и сопровождавшего её мужчину, которое произошло в пятницу, 30 июня. Пара выходила из дома по ул. Димитрова с сумкой денег, в которой лежало почти четыре миллиона рублей. Девушка должна была лететь рейсом Омск - Москва, сообщает "СуперОмск". В это время на них напал человек в маске и под дулом пистолета потребовал отдать деньги.

Защитник стюардессы, видимо, оказал сопротивление. Он доставлен в больницу с огнестрельным ранением. Нападавшему удалось скрыться вместе с деньгами. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".