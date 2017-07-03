В Омске пройдёт первая "Ночь квестов"
Общество  •   3 июля 2017, 12:43, последнее обновление 3 июля 2017, 12:45  •  печать

В Омске пройдёт первая "Ночь квестов"

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Омские компании, занимающиеся организацией квестов, в "чёрную пятницу" объединятся, чтобы подарить омичам "Ночь квестов".

Уникальное для Омска мероприятие - "Ночь квестов" пройдёт в пятницу, 21 июля с 19:00 до 06:00 утра следующего дня. Подобные мероприятия уже проходили в столицах и других крупных городах, и вот теперь у омичей впервые появилась возможность за одну ночь получить целый спектр эмоций и впечатлений.

Интересно, что организаторы не просто так выбрали именно этот день. По аналогии с "Чёрной пятницей" участников квестов ждут не только скидки на игры (цены снизят на 40 %), но и сотни призов от спонсоров и партнёров. Главный из которых - возврат команде, прошедшей во время "Ночи квестов" наибольшее количество локаций, всех потраченных на игры средств.

Справка
Омскую "Ночь квестов" организуют 15 компаний, количество локаций, которые смогут посетить любители интеллектуального отдыха, - 29.

Теги  •  #квест #скидка #Черная пятница

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