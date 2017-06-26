Новый омский квест предложит разгадать культурный код казахского народа
Общество  •  26 июня 2017, 12:16  •  печать

Новый омский квест предложит разгадать культурный код казахского народа

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В Нововаршавском районе представят для туристов новый этноквест.

В регионе 27 июня представят новый туристический маршрут "Азиатская экспедиция: в поисках памяти предков", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Туристам в Нововаршавском районе предложат совершить этнографическую экспедицию и в ходе разработанного квеста разгадать исторический культурный код казахского народа, проживающего в древнейшем поселении муниципального образования - ауле Каразюк.

Участники квеста познакомятся с устройством юрты и её символикой, мужскими и женскими традиционными промыслами. Желающие смогут поучаствовать в национальных казахских обрядах и танцах. Для туристов проведут мастер-класс по изготовлению казахских оберегов.

Тур выходного дня "Азиатская экспедиция: в поисках памяти предков" специально состыкован с расписанием пригородных электропоездов. Начало экскурсионной программы в 8:00 на омском пригородном вокзале, возвращение в город в 18:10.

Теги  •  #квест #Нововаршавский район

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