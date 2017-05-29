Вышли из комнаты. Почему в Омске не прижились столичные квеструмы

Недавно в Омске закрылся квеструм, созданный по франшизе федеральной сети. Перед этим создатели омского "Квеструм.рф" на протяжении нескольких месяцев пытались продать своё детище, в конечном счёте цена опустилась с миллиона до 380 тыс. руб., но никто, похоже, так и не изъявил желания приобрести локации этой компании. 21 мая в официальной группе "ВКонтакте" было объявлено о закрытии квеста.

Ещё раньше, зимой прошлого года, Омск покинула другая сеть квестов в реальности - "ВыХод". Франчайзи компании из неофициальной столицы Сибири - города Новосибирска, в декабре объявили о том, что оставшиеся две локации работают последний месяц. По неофициальной информации, "ВыХод" не смог окупиться, поэтому его квесты, сменив название, были проданы крупной омской компании. Также не зашла в Омск и ведущая сеть квестов в реальности "Клаустрофобия". Попытки покорить омский рынок, конечно, были. В 2015 году в социальной сети "ВКонтакте" даже появилась группа "Клаустрофобия.Омск", где говорилось о начале строительства локаций, но их открытие так и не состоялось.

Получается, что практически все федеральные сети ушли из города-миллионника, хотя в других регионах, даже более мелких, они живут и хорошо развиваются. "Омск Здесь" решил узнать, почему столичные квесты не смогли прижиться в сибирском городе.

- Федеральные бренды делают качественные, технически сложные квесты с нестандартными для Омска решениями, что соответственно требует вложений, при этом серьёзных, - считает эксперт квест-индустрии, лидер команды "ПроVокация" Андрей Петров-Белый. - Учитывая уровень доходов в Омске, проект становится нерентабельным чуть ли не на этапе строительства, так как за несколько лет вероятной работы локации до её переработки [закончившегося периода активного посещения], издержки на её создание не успевают окупиться. Также демпинг рынка некачественными квестами никто не отменял. При этом не стоит забывать про роялти или паушальный взнос [от 20 тыс. до 1 млн руб.]. Это приводит к необходимости снижения планки цен у федеральных брендов, что опять же бьёт по их рентабельности. В Омске слишком мала целевая аудитория, готовая ходить в качественные дорогие квесты, что делает их нерентабельными для создания.

Создатели омских квеструмов, построившие свои локации без привлечения федеральных партнёров, говорят о том, что покупка франшизы загоняет компанию в рамки, выйти за которые нельзя даже в случае крайней необходимости. Взятые обязательства, по их словам, не позволяют совершенствовать квесты даже при наличии негативных отзывов. А если учесть, что стоимость посещения комнаты, открытой по франшизе, значительно больше предложений омских создателей, то спрос на столичные бренды со временем снижается.

- Во-первых, приобретая франшизу, предприниматель надеется на быстрый старт. Запуск квест-комнаты в этом случае происходит достаточно быстро, но прибыль от неё начинает поступать далеко не сразу, как обещают рекламные предложения, - уверен создатель омской компании по организации квестов "Головоломкин" Иван Савицкий. - Во-вторых, часто условия франшизы запрещают что-либо менять в квесте, несмотря на наличие негативной обратной связи от клиентов. Более того, эти же условия диктуют определённые требования к антуражу, месту расположения, что, несомненно, требует достаточно больших первоначальных вложений и немалых ежемесячных затрат. В-третьих, как следствие предыдущего пункта, получается высокая стоимость посещения приобретённой по франшизе квест-комнаты: 2,5 тыс. руб., а иногда и 3 тыс. руб. Учитывая омские реалии, это достаточно высокая стоимость, которую не многие могут себе позволить. В-четвёртых, предприниматель, приобрётший франшизу, нанимает персонал, что в значительной степени усложняет возможность получить полноценную обратную связь от клиентов по поводу квест-комнаты, что делает невозможным процесс доработки локации, которая, по моему мнению, в любом случае необходима, как бы продавцы франшизы ни доказывали, что это законченный проект. Таким образом, предприниматель оказывается зажатым между требованиями франшизы, реальной ситуацией и желанием окупить свои вложения.

Также создатели квестов в реальности уверены, что причиной провала федеральных компаний стал поздний заход в Омск и отсутствие узнаваемости среди потребителей. По их словам, к моменту появления федералов местный рынок уже существенно "прокачался" и мог составить достойную конкуренцию.

- Жители нашего города только в 2015 году активно начали принимать участие в прохождении квестов в реальности, а многие до сих пор не знают, что из себя представляет такой вид досуга, следовательно, названия столичных компаний по проведению квестов в Омске никому неизвестны, что не даёт никакой рекламы покупателям иногородних франшиз, - считает создатель омской компании по организации квестов "Замочная скважина" Анна Пинчук. - Кроме того, на мой взгляд, франшизные квесты пришли достаточно поздно - в Омске на тот момент уже появилось немало достойных локаций, которые предлагали более низкую цену, чем федеральные. Конечно, существуют ещё организаторы, которые при создании не охотились ни за качественным антуражем, ни за задачами, посчитав, что сделать локацию можно тяп-ляп, но они уже испытывают кризис, а некоторые вообще закрылись. А качественные омские квесты хорошо устойчивы на своих позициях и более предпочтительны для местных жителей, чем квесты других городов.

Сейчас в Омске осталась всего одна федеральная сеть, которая продолжает организовывать игры, - Lost. Купившие франшизу омичи говорят, что закрепиться на рынке им помогли как рекомендации франчайзера, так и собственные решения.

- Франшиза помогла нам определиться, с чего начать. У Lost есть группа, где города делятся опытом и идеями, - сообщила соучредитель компании по организации квестов Lost в Омске Анастасия Губина. - Каждый месяц записываются вебинары для развития. Но какие-то вещи во франшизе не подходили под колорит города, и мы на свой страх и риск принимали самостоятельные решения. Каждый раз, играя в других квестах, мы обращаем внимание на то, чего нам не хватает. Франшиза помогает, но многое зависит от самостоятельных решений. Когда в городе много квестов, нужно завоёвывать тем, чего ещё нет на рынке.

Справка:

Квеструм - интеллектуальная игра, в которой участников запирают в помещении, и им необходимо оттуда выбраться за определённое время, решая головоломки, открывая тайники, находя предметы. В Омске сегодня насчитывается уже около 70 квест-комнат.