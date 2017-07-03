На городские клумбы в Омске ежедневно выливают 500 тонн воды

Для того чтобы спасти зелёные насаждения от жары, воды используют выше нормы.

Из-за жаркой сухой погоды специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства для полива цветочных клумб, газонов, живых изгородей и деревьев используют воды больше обычного. Всего с начала весенне-летнего сезона на полив клумб, газонов и кустарников израсходовано уже 20 тыс. тонн воды.

- Мэром поставлена задача постоянно развивать зелёную архитектуру в городе, а это требует постоянного ухода за зелёными насаждениями. Соответствующие подразделения работают в каждом административном округе города, - отметил директор управления Владимир Казимиров.

Напомним, что летом в городе было высажено более 3 млн цветов, а общая площадь цветников составит свыше 30 тыс. квадратных метров. Сейчас идёт подготовка к традиционной выставке "Флора-2017" - ландшафтная экспозиция, которая расположится в сквере "Выставочный", будет называться "По дорогам сказок".