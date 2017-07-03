На городские клумбы в Омске ежедневно выливают 500 тонн воды
Общество  •   3 июля 2017, 11:23  •  печать

На городские клумбы в Омске ежедневно выливают 500 тонн воды

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Для того чтобы спасти зелёные насаждения от жары, воды используют выше нормы.

Из-за жаркой сухой погоды специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства для полива цветочных клумб, газонов, живых изгородей и деревьев используют воды больше обычного. Всего с начала весенне-летнего сезона на полив клумб, газонов и кустарников израсходовано уже 20 тыс. тонн воды.

- Мэром поставлена задача постоянно развивать зелёную архитектуру в городе, а это требует постоянного ухода за зелёными насаждениями. Соответствующие подразделения работают в каждом административном округе города, - отметил директор управления Владимир Казимиров.

Напомним, что летом в городе было высажено более 3 млн цветов, а общая площадь цветников составит свыше 30 тыс. квадратных метров. Сейчас идёт подготовка к традиционной выставке "Флора-2017" - ландшафтная экспозиция, которая расположится в сквере "Выставочный", будет называться "По дорогам сказок".

Теги  •  #благоустройство #вода #цветы

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