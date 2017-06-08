В Омске посадят более трёх миллионов цветов

В Омске к началу июля будет завершена посадка цветов и оформление клумб во всех административных округах. В городе появятся более 3 млн цветов, а общая площадь цветников составит свыше 30 тыс. квадратных метров.
Посадками занимается Управление дорожного хозяйства и благоустройства. После работы над цветниками в городе начнётся подготовка к традиционной выставке "Флора-2017".
- К работам мы приступили как только исчезла реальная опасность возвращения холодов и заморозков, - объяснила главный агроном Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Цыганова. - Рассаду приобретаем не только на торгах, но и выращиваем самостоятельно - для этого привели в порядок имеющуюся теплицу.
В этом году высадят не только однолетние, но и многолетние цветы, а также саженцы цветущих кустарников. Дизайн цветников придумали ещё в прошлом году благодаря агрономам, архитекторам и специалистов по ландшафтному дизайну.
Например, на улице Спартаковской появится клумба в виде логотипа Года экологии. Также продолжается уход за газонами и зелёными насаждениями: стрижка, полив и формирование кроны.
По мнению специалистов, горожане должны бережнее относиться к цветникам, потому что их высадка - это непростая работа. Однако омичи часто воруют цветы и совершают акты вандализма.
Как же город преобразиться после того, как все цветы будут высажены. Красота!