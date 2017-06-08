В Омске посадят более трёх миллионов цветов

Во всех округах Омска идёт посадка цветов и оформление клумб. Работы будут завершены к началу июля.

В Омске к началу июля будет завершена посадка цветов и оформление клумб во всех административных округах. В городе появятся более 3 млн цветов, а общая площадь цветников составит свыше 30 тыс. квадратных метров.

Посадками занимается Управление дорожного хозяйства и благоустройства. После работы над цветниками в городе начнётся подготовка к традиционной выставке "Флора-2017".

- К работам мы приступили как только исчезла реальная опасность возвращения холодов и заморозков, - объяснила главный агроном Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Цыганова. - Рассаду приобретаем не только на торгах, но и выращиваем самостоятельно - для этого привели в порядок имеющуюся теплицу.

В этом году высадят не только однолетние, но и многолетние цветы, а также саженцы цветущих кустарников. Дизайн цветников придумали ещё в прошлом году благодаря агрономам, архитекторам и специалистов по ландшафтному дизайну.

Например, на улице Спартаковской появится клумба в виде логотипа Года экологии. Также продолжается уход за газонами и зелёными насаждениями: стрижка, полив и формирование кроны.

По мнению специалистов, горожане должны бережнее относиться к цветникам, потому что их высадка - это непростая работа. Однако омичи часто воруют цветы и совершают акты вандализма.