Каждый десятый омский выпускник остался без аттестата

В этом году далеко не все 11-классники смогли успешно сдать ЕГЭ и получить документ о среднем образовании.

Итоги кампании по сдаче Единого государственного экзамена подвела на сегодняшней пресс-конференции директор департамента образования мэрии Екатерина Спехова. По данным чиновницы, минимальный порог баллов по двум обязательным предметам - русскому языку и математике - не смогли преодолеть около 10 % выпускников. Повторно сдать экзамены они смогут в сентябре или в июне следующего года.

Максимальный результат на аттестации - 100 баллов - в этом году получила 21 работа, написанная городскими выпускниками (в целом по региону таковых 33). Рекорд в этом году был поставлен на экзамене по русскому языку, который на высшую оценку сдали 16 человек. Физику на сто баллов написали четверо, профильную математику - один человек.