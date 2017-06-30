Каждый десятый омский выпускник остался без аттестата
Общество  •  30 июня 2017, 16:58  •  печать

Каждый десятый омский выпускник остался без аттестата

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В этом году далеко не все 11-классники смогли успешно сдать ЕГЭ и получить документ о среднем образовании.

Итоги кампании по сдаче Единого государственного экзамена подвела на сегодняшней пресс-конференции директор департамента образования мэрии Екатерина Спехова. По данным чиновницы, минимальный порог баллов по двум обязательным предметам - русскому языку и математике - не смогли преодолеть около 10 % выпускников. Повторно сдать экзамены они смогут в сентябре или в июне следующего года.

Максимальный результат на аттестации - 100 баллов - в этом году получила 21 работа, написанная городскими выпускниками (в целом по региону таковых 33). Рекорд в этом году был поставлен на экзамене по русскому языку, который на высшую оценку сдали 16 человек. Физику на сто баллов написали четверо, профильную математику - один человек.

Теги  •  #ЕГЭ #Екатерина Спехова #школа

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Комментарии
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Виктор Монин  •  30 июня 2017, 19:46

Что-то много не справившихся с экзаменами. Нужно разбираться в причинах столь неутешительных цифр.

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Виктор Вайз  •  30 июня 2017, 19:21

Почему так происходит? - неужели столько тупых детей? или непрофессиональных преподов?

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