Приёмная кампания - 2017: памятка омским выпускникам и их родителям

Сегодня, 20 июня, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" прошла пресс-конференция, посвящённая старту приёмной кампании в вузы Омской области. Об основных изменениях в этом году читайте в материале "Омск Здесь".

Порядок приёма документов

Он остался традиционным - во всех вузах приёмная кампания началась с сегодняшнего дня, 20 июня. Набор необходимых для зачисления документов также остался прежним: заявление; документ о полном общем образовании (подлинник или копия); оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, гражданство; 6 фотографий размером 3х4 см (чёрно-белый или цветной снимок на матовой бумаге, сделанный в текущем году). Те абитуриенты, которые имеют особые права при поступлении в высшие учебные заведения, установленные законодательством Российской Федерации, предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию соответствующих документов; медицинскую справку по форме 086-У или 026-У.

При этом в СибАДИ, например, были введены изменения, касающиеся лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- Раньше в беседе с ними мы делали акцент на конкретное заболевание с тем, чтобы рекомендовать или не рекомендовать поступление на ту или иную специальность. В основном у нас механические и строительные специальности, и, естественно, мы понимаем сложность реализации этих специальностей, работы по данным направлениям. С этого года мы отказываемся от такого формата работы, и нам рекомендовано работать со всеми, теперь мы не можем не рекомендовать, несмотря на то, что у абитуриента есть ограничения, - сообщил Сергей Мельник, проректор по учебной работе СибАДИ.

Сергей Мельник

Ещё одно из изменений приёмной кампании - жители Крыма поступают в омские вузы на общих основаниях. Их льготная категория, которая была ранее, отменена.

Бюджетные места и новые специальности

В СибАДИ сокращения бюджетных мест в этом году нет, скорее, по словам Сергея Мельника, наоборот, вуз прирастает местами. Заявки по профильным направлениям - строительство и транспорт - получают поддержку. В магистерских программах идёт увеличение мест приёма с каждым годом. "Те 300 мест, которые мы планируем под магистерские направления, мы обеспечиваем своими выпускниками, и все желающие выпускники-бакалавры могут прийти", - отметил Сергей Мельник. Между тем в вузе сократили количество целевых мест, на это в большей степени повлияла ответственность направляющей стороны.

В ОмГТУ последние пять лет количество бюджетных мест только растёт, а после того как вуз стал опорным, количество мест в магистратуре увеличилось практически вдвое.

- Если в прошлом году было примерно 480 бюджетных мест, то в этом - уже 900. Начинается тенденция прироста абитуриентов в магистратуру не только нашего региона, но и соседних. Такого количества мест в магистратуре не может предложить ни один другой омский вуз. Количество мест на бакалавриате и специалитете тоже растёт. В этом году две новые специальности: теплоэнергосистемы спецпредприятий и автоматизация спецпредприятий. Целевой заказ именно оборонный у нас растёт, - рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии ОмГТУ Елена Степанова.

Елена Степанова и Геннадий Косяков

В ОмГПУ более 1200 бюджетных мест, что больше, чем в прошлом году. Причём увеличилось количество целевых мест. Структура набора включает бюджетные места по программам среднего специального профессионального образования, бакалавриата, магистратуры и специалитета.

- Бюджетные места у нас в этом году по уникальной системе монументально-декоративного искусства, у нас находится старейший за Уралом художественно-графический факультет искусств, - рассказал и. о. ректора ОмГПУ Геннадий Косяков. - Нам вновь начали выделять места в аспирантуру по образованию, педагогическим наукам, и тренд на увеличение бюджетных мест в магистратуре у нас также существует: 407 мест по очной и заочной формам обучения.

Что касается ОмГАУ, то в нём уже полторы тысячи мест. По сравнению с прошлым годом в вузе произошло перераспределение бюджетных мест между направлениями. Количество мест в магистратуре также увеличилось. В этом году здесь совместно с европейскими партнёрами открыта новая магистерская программа по направлениям "Агрономия" и "Экономика". Впервые в этом году в Аграрном университете будут введены специальности среднего профессионального образования, которые входят в топ-50 и сегодня востребованы на рынке труда.

Преимущества омских абитуриентов

Если в СибАДИ приветствуют абитуриентов, которые проявили себя в спорте, медалистов и выпускников именно омских школ, то в техническом вузе рады видеть одарённых детей с высокими баллами по ЕГЭ. Медалистам и спортсменам здесь дают лишь один бонусный балл. Между тем в СибАДИ могут предложить место в общежитии для родителей иногородних абитуриентов на один-два дня. В ОмГПУ будут смотреть на наличие у потенциального студента волонтёрской книжки, так как здесь приветствуется довузовское участие в общественных мероприятиях. В магистратуре, как и в любом другом омском вузе, учитывается наличие публикаций. Аграрному университету нужен абитуриент, обладающий значком ГТО.

Светлана Комарова

- Мы создаём агроклассы во всех районах Омской области, поэтому к нам приходит профессионально ориентированный абитуриент, который потом останется работать на своей малой родине. Мы также учитываем индивидуальные достижения учащихся - за золотой значок ГТО мы даём 5 баллов. Ещё 5 баллов даём, если имеется аттестат с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием или диплом о высшем образовании с отличием. Также до 5 баллов можно получить за участие в региональных или межвузовских конкурсах и олимпиадах, - отметила Светлана Комарова, проректор по образовательной деятельности ОмГАУ.

Цена обучения

В СибАДИ вносят изменения только в рамках дозволенных цифр, связанных с инфляционными процессами - не более 4 %. Стоимость обучения на первом курсе здесь даже снизилась, однако не по всем направлениям. Увеличение цены присутствует по направлениям, которые связаны с техникой и технологией. Там она рассчитывается по госсубсидиям.

В политехе цены остались на уровне прошлого года, причём по всем 62 направлениям. Единственное, где придётся значительно потратиться родителям абитуриента, - специальности, связанные с ракетостроением, что обусловлено дорогостоящей материально-технической базой подготовки и практикой будущих специалистов на этих направлениях.

В ОмГПУ и ОмГАУ цены тоже держатся на уровне прошлого года, причём, так как последний вуз подведомствен министерству сельского хозяйства, а не министерству образования, стоимость обучения здесь несколько ниже. При этом цены на экономических направлениях в ОмГАУ ниже, чем на профильных.

Засилье экономистов и юристов

Сейчас, по словам представителей всех четырёх вузов, тенденция меняется и "повального бума" зачисления на такие направления, как юристпруденция и экономика, нет. Стоимость обучения достаточно высока - порядка 40 тысяч за семестр. При этом родители понимают, что на рынке таких специалистов сегодня в избытке. В ОмГТУ, например, сегодня большой конкурс на технические специальности.

- Процент трудоустройства по направлению "Экономика управления персоналом" самый низкий в списке укрупнённых групп. Абитуриентам сегодня нужно думать о том, где работать после вуза. Что бы там ни говорили, что написано в дипломе - бакалавр или магистр, мы всё равно продолжаем учить профессии, - отметил и. о. ректора ОмГПУ Геннадий Косяков. - И мы отмечаем тенденцию, что больше поступают на педагогические специальности, потому что здесь есть гарантированное трудоустройство. Учитель - одна из самых востребованных профессий.

- Агропромышленный комплекс - приоритетная отрасль экономики в России, и повышается престижность сельскохозяйственного труда. Абитуриенты делают акцент на получение аграрных и инженерных профессий. Также популярны сегодня профессии ветеринарного врача, - добавила проректор по образовательной деятельности ОмГАУ Светлана Комарова.

Фото: Илья Петров