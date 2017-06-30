С застрявших в лифте омичей требуют деньги за порчу имущества

Несколько человек застряли в лифте, выбираться из которого пришлось путём аварийного вскрытия дверей подъёмника. Теперь ТСЖ дома намеревается взыскать нанесённый ущерб.

Инцидент произошёл 25 июня в доме по улице Дианова, 16. Как пишет в соцсетях автор, пожелавший остаться неизвестным, в начале шестого часа вечера он вместе с семьёй (супругой и двумя маленькими детьми) и двумя молодыми людьми зашёл в лифт. Достигнув первого этажа, тот спустился на 20 см ниже уровня пола и замер. По словам автора поста, предупреждения о перегрузе не было, а кнопка вызова лифтёра не работала. Застрявшие дозвонились в местное ТСЖ "Эверест", его сотрудник подошёл "спустя 15-17 минут", но ничего не сделал.

"С момента застревания уже прошло около 35-40 минут. Дети начали капризничать, плакать. Лифтёр спустился к нам и пытался помочь приоткрыть дверь, поскольку кислорода было мало. Сотрудник ТСЖ не решалась брать на себя ответственность по ручному открыванию дверей, сказав: пусть сидят и ждут мастера, несмотря на крики и слёзы детей. Второй же сотрудник решила помочь и попыталась открыть дверь. Также помог неравнодушный мужчина, принеся гаечные ключи для разблокировки двери, за что ему огромное спасибо", - сообщил участник инцидента.

После произошедшего ТСЖ "Эверест" заявило в полицию о порче домового имущества. Ремонт дверей лифта оценили в 5 тыс. руб., и эти деньги могут быть взысканы с застрявшей в лифте семьи. "Сейчас участковый разбирается, опрашивает обе стороны произошедшей ситуации, выясняет все обстоятельства", - сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД России по городу Омску.

Омичи сейчас ищут свидетелей случившегося, однако, как отметили в полиции, заявления от них пока не поступало. Начатая участковым проверка продлится 10 дней.