Двум омичам грозит пять лет тюрьмы за шашлык из обитателей зоопарка
Общество  •  30 июня 2017, 10:54, последнее обновление 30 июня 2017, 10:55  •  печать

Двум омичам грозит пять лет тюрьмы за шашлык из обитателей зоопарка

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Завершено расследование уголовного дела в отношении двух парней, которые проникли на территорию Большереченского зоопарка и свернули головы его пернатым обитателям, чтобы приготовить из них шашлык.

Двум парням 20 и 22 лет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Напомним, 5 июня ночью они проникли на территорию зоологического сада и свернули головы пернатым обитателям, чтобы приготовить из них шашлык. При этом даурский журавль и кудрявый пеликан занесены в Красную книгу. Ущерб зоопарку составил 28 500 рублей.

- Кроме того, установлена причастность фигурантов к хищению из шашлычного павильона 20 кг мяса на сумму более 13 000 рублей, также совершённое в ночь проникновения в зоопарк, - сообщили в ОМВД России по Большереченскому району. - Обвиняемым предстоит возместить ущерб, причинённый в результате преступлений.

Добавим, что ранее оба фигуранта уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений и незаконный оборот наркотиков.

Напомним также, что взамен убитых птиц Большереченский зоопарк планирует купить новых, если представится такая возможность.

Теги  •  #Большереченский зоопарк #расследование #уголовное дело #шашлык

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