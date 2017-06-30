Двум омичам грозит пять лет тюрьмы за шашлык из обитателей зоопарка

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух парней, которые проникли на территорию Большереченского зоопарка и свернули головы его пернатым обитателям, чтобы приготовить из них шашлык.

Двум парням 20 и 22 лет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Напомним, 5 июня ночью они проникли на территорию зоологического сада и свернули головы пернатым обитателям, чтобы приготовить из них шашлык. При этом даурский журавль и кудрявый пеликан занесены в Красную книгу. Ущерб зоопарку составил 28 500 рублей.

- Кроме того, установлена причастность фигурантов к хищению из шашлычного павильона 20 кг мяса на сумму более 13 000 рублей, также совершённое в ночь проникновения в зоопарк, - сообщили в ОМВД России по Большереченскому району. - Обвиняемым предстоит возместить ущерб, причинённый в результате преступлений.

Добавим, что ранее оба фигуранта уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений и незаконный оборот наркотиков.

Напомним также, что взамен убитых птиц Большереченский зоопарк планирует купить новых, если представится такая возможность.