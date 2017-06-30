В Омске разваливающийся дом на 50 лет Профсоюзов отремонтируют за 4 млн рублей

Из резервного фонда правительства Омской области на ремонт аварийного дома будет выделено 4 млн рублей.

На вчерашней пресс-конференции министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов сообщил, что ремонт разваливающегося дома на улице 50 лет Профсоюзов обойдётся в 4 млн рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства Омской области. Необходимую для ремонта смету администрация города уже подготовила.

Документы на выделение денег уже готовятся, - сказал Стрельцов. - Аварийная ситуация со стенами будет устранена. Кровлю отремонтируем за счёт средств фонда капитального ремонта.

Проект предусматривает то, что дом останется в первоначальном виде. Будут заменены пришедшие в негодность конструктивные элементы. Напомним, что дом на улице 50 лет Профсоюзов начал разваливаться в мае. Разрушенными оказались часть стены и кровля.