Омский губернатор наградит ликвидаторов ЧП в доме, где рухнула часть стены
Общество  •  28 июня 2017, 10:16  •  печать

Омский губернатор наградит ликвидаторов ЧП в доме, где рухнула часть стены

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Благодарственные письма от Виктора Назарова получат спасатели, полицейские и омские чиновники.

Благодарность от первого лица региона объявлена не только представителям экстренных служб, принимавшим участие в ликвидации ЧП, но и омским чиновникам из областных и городских ведомств. В частности, Виктор Назаров выразил благодарность за добросовестное и эффективное выполнение профессиональных обязанностей, вклад в предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в разрушающемся доме начальнику Государственной жилищной инспекции Омской области Сергею Плисову, главе департамента жилищной политики Омска Светлане Шенфельд, заместителю министра строительства и ЖКК Дмитрию Шикалову.

Напомним, ЧП в доме по ул. 50 лет Профсоюзов, 57б, произошло 11 мая. В соцсетях жители дома начали писать о том, что обрушилась часть кирпичной кладки с крыши и частично парапет кровли. В ту ночь жителям пришлось спать в автобусе, который им предоставили городские власти.

Позже выяснилось, что от обслуживания дома отказалась управляющая компания. Спустя две недели жители вновь заявили о том, что дом продолжает разрушаться. С верхней части падают кирпичи. Губернатор Виктор Назаров принял решение о выделении из резервного фонда  денег на ремонт дома.

Теги  •  #Виктор Назаров #обрушение #ЧП

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