В Омске ищут деньги для ремонта школьных крыш

Финансирование капремонта средних образовательных и дошкольных учреждений обсуждалось на заседании комитета городского совета по социальным вопросам. Директор департамента образования горадминистрации Екатерина Спехова сообщила, что на данный момент выделено 33 млн руб. на ремонт кровель 24 объектов - 18 школ и 6 детских садов. В первую очередь, работы будут проведены в тех учебных заведениях, отремонтировать которые мэрия обязана по вынесенным судебным решениям. Средств на проведение капремонта других учреждений (всего в Омске 365 школ и детсадов) пока нет.

Скудное финансирование вызвало у депутатов вопросы. Члены комитета призвали чиновников пересмотреть объём выделяемых средств, так как недофинансирование может привести к конфликтам в школах - поборам с родителей.

- Если школа не может подготовиться к учебному году, значит, это будет переложено на плечи родителей, - прокомментировал председатель комитета Александр Иванов. - Все деньги, которые будут появляться в бюджете, депутаты требуют направлять на текущий ремонт школ. Ремонт одной крыши стоит примерно 2 млн руб., и ремонт должен начинаться не в октябре-ноябре. Задача депутатов - найти побудительные мотивы для депутатов, чтобы крыши были отремонтированы в тёплое время.