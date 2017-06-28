Новым микрорайонам Омска катастрофически не хватает детских садов

Об этом на заседании комитета городского совета по социальным вопросам доложила директор департамента образования мэрии Екатерина Спехова. На данный момент дошкольные учебные заведения посещают 58 613 детей. В очереди на получение места в детсаду остаётся 32 790 несовершеннолетних омичей. Ожидается, что к осени путёвки будут выданы на 850 детей до семи лет. Для остальных мест пока нет.

- Детей от двух до трёх лет сейчас насчитывается почти пять тысяч. Сразу могу сказать, что на 1 января 2018 года мы полностью не удовлетворим в услугах, так как в этом году есть только один детский сад, который планируется к сдаче - в микрорайоне "Рябиновка", - прокомментировала Екатерина Спехова.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в районах новой застройки, в частности в микрорайонах по улицам Мельничная, Транссибирская, 12-го Декабря, 22-го Декабря, Биофабрика, микрорайонах "Серебряный берег" и "Изумрудный берег". Проекты детских садов в этих районах утверждены, но средств на их строительство пока не предусмотрено.

Этот аспект вызвал обсуждение среди депутатов. Было озвучено предложение обратиться к региональному правительству с просьбой субсидировать строительство детских садов. Однако перспективы такого обращения весьма туманны.

- В рамках бюджетной инициативы надо предлагать, где взять деньги, с каких статей бюджета снять, а не просто их просить. Строительство детских садов - это функция муниципалитета. Область захотела - дала денег, не захотела - не дала. В Омске зарегистрирована 41 площадка под строительство дошкольных учреждений, - прокомментировал председатель комитета Александр Иванов.