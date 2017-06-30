В Омске проводят масштабный ремонт дорог в частном секторе
Общество  •  30 июня 2017, 10:29, последнее обновление 30 июня 2017, 10:46  •  печать

В Омске проводят масштабный ремонт дорог в частном секторе

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В Центральном округе в течение сезона уложат новое покрытие на 30 участках.

Грунтовые дороги в частном секторе ремонтируются гранулятом, снятым с крупных магистралей. Работы проводятся преимущественно вечером и ночью.

По технологии улицу равняют грейдером, затем лом асфальтобетонного покрытия укладывается слоем в 10 сантиметров. По нему ещё раз проходит грейдер, после чего дорога готова к использованию. Во время движения автомобилей гранулят утрамбовывается, образуя ровную плотную поверхность, - рассказал начальник отдела содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зелёного строительства администрации Центрального округа Андрей Резниченко.

На сегодняшний день завершены работы на девяти объектах, в том числе на улицах Беломорстроя, Чкалова, 3-й Сухой переулок, 13-я, 16-я, 17-я и 18-я Линии и др. Всего в списке 30 дорог.

Теги  •  #дороги #ремонт #Центральный округ #частный сектор

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