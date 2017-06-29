Прямая автомобильная дорога соединит Омск и Сургут

На вчерашнем заседании правительства Омской области министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Владимир Стрельцов представил новую схему территориального планирования региона. Её разработал Рроссийский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор". Документ даёт представление о том, какие инфраструктурные объекты могут появится в Омской области в ближайшие 20 лет.

В схеме предлагается построить Западный и Восточный обходы Омска, сообщает РИА "Омск-Информ". Обходы будут связаны с федеральными трассами Омск – Тюмень и Челябинск – Новосибирск. Прямая дорога свяжет Черлак, Павлоградку, Одесское и Полтавку. Появится прямая дорога на Колосовку через Саргатское. Главная магистраль пройдет от Тюкалинска через Большие Уки и Тевриз, а затем через Васюганские болота в Тюменскую область до Сургута. Ещё одна дорога свяжет Тару и Томскую область.

В регионе планируется построить дублёр Транссиба, который бы связал Называевск, Саргатское (там будет построен ж/д мост через Иртыш) и Горьковское. Эта ветка уйдёт в Новосибирскую область на Татарск.