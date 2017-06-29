Прямая автомобильная дорога соединит Омск и Сургут
Экономика  •  29 июня 2017, 07:36, последнее обновление 29 июня 2017, 07:39  •  печать

Прямая автомобильная дорога соединит Омск и Сургут

Автор:

Принята новая схема территориального планирования региона.

На вчерашнем заседании правительства Омской области министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Владимир Стрельцов представил новую схему территориального планирования региона. Её разработал Рроссийский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор". Документ даёт представление о том, какие инфраструктурные объекты могут появится в Омской области в ближайшие 20 лет.

В схеме предлагается построить Западный и Восточный обходы Омска, сообщает РИА "Омск-Информ". Обходы будут связаны с федеральными трассами Омск – Тюмень и Челябинск – Новосибирск. Прямая дорога свяжет Черлак, Павлоградку, Одесское и Полтавку. Появится прямая дорога на Колосовку через Саргатское. Главная магистраль пройдет от Тюкалинска через Большие Уки и Тевриз, а затем через Васюганские болота в Тюменскую область до Сургута. Ещё одна дорога свяжет Тару и Томскую область.

В регионе планируется построить дублёр Транссиба, который бы связал Называевск, Саргатское (там будет построен ж/д мост через Иртыш) и Горьковское. Эта ветка уйдёт в Новосибирскую область на Татарск.

Теги  •  #дорога #Сургут

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Ушел из жизни омский писатель Александр Лейфер  •  вчера, 23:03
Директору омского музтеатра дали неделю, чтобы определиться с ролью  •  вчера, 20:20
Паводки довели набережную "Зелёного острова" до предаварийного состояния  •  вчера, 18:11
В частном секторе Левобережья газифицируют тысячу домов  •  вчера, 17:58  •   1
Омские автобусы, в которых действует "Повременный" проездной, пометили стикерами  •  вчера, 17:25
В Омской области объединяют два детских дома  •  вчера, 17:14
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400