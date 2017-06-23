Вячеслав Двораковский: Мы не знаем, какие ещё будут выбросы в атмосферу

На сегодняшнем заседании при мэре Омска общественники подняли вопрос об отсутствии в городе аппаратуры, которая точно могла бы установить источник вредных выбросов в атмосферу. Градоначальник Вячеслав Двораковский отметил, что в ближайшее время эта проблема будет обсуждаться с сотрудниками профильного министерства. Представителей ведомства ждут на одном из следующих заседаний Городского совета.

До сего момента источника загрязнения мы не знаем и не знаем, как они могут появиться впредь и с какими выбросами. Поэтому мы предложили министерству природных ресурсов области подготовиться, - прокомментировал Вячеслав Двораковский.

Напомним, 9-10 марта в Омске зафиксировали выброс этилмеркаптана. По данным экспертов, предельный уровень концентрации газа был превышен более чем в 400 раз. Источник загрязнения до сих пор не найден, однако установлено, что он находится в северном промышленном узле города.