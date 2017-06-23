Вячеслав Двораковский: Мы не знаем, какие ещё будут выбросы в атмосферу
Общество  •  23 июня 2017, 16:08, последнее обновление 23 июня 2017, 16:29  •  печать

Вячеслав Двораковский: Мы не знаем, какие ещё будут выбросы в атмосферу

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Омский градоначальник прокомментировал ситуацию с четырёхмесячными поисками источника вредных выбросов.

На сегодняшнем заседании при мэре Омска общественники подняли вопрос об отсутствии в городе аппаратуры, которая точно могла бы установить источник вредных выбросов в атмосферу. Градоначальник Вячеслав Двораковский отметил, что в ближайшее время эта проблема будет обсуждаться с сотрудниками профильного министерства. Представителей ведомства ждут на одном из следующих заседаний Городского совета.

До сего момента источника загрязнения мы не знаем и не знаем, как они могут появиться впредь и с какими выбросами. Поэтому мы предложили министерству природных ресурсов области подготовиться, - прокомментировал Вячеслав Двораковский.

Напомним, 9-10 марта в Омске зафиксировали выброс этилмеркаптана. По данным экспертов, предельный уровень концентрации газа был превышен более чем в 400 раз. Источник загрязнения до сих пор не найден, однако установлено, что он находится в северном промышленном узле города.

Теги  •  #выбросы в атмосферу #Вячеслав Двораковский #экология #этилмеркаптан

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Комментарии
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Шатохина Дана  •  23 июня 2017, 18:56

Да, не простительно, что были выбросы вредные для здоровья. Конечно же нужно определять количество вредных веществ.

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