Омский министр строительства предложил запретить долевое строительство

На пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 29 июня, министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов рассказал о том, как будет решаться проблема дольщиков микрорайона "Академический". Недавно они выходили на митинг к Законодательному собранию.

- Решение данного вопроса есть, - сказал Стрельцов. - Там инвестор готов выдать дольщикам квартиры и работать с теми, кто хочет остаться. Мешает арест участка. Сейчас вместе с приставами ищем тех, кто обратился в суд с требованием о наложении ареста на участок. С ними тоже придётся договариваться инвестору.

Напомним, ЖБИ-6 выразил готовность достроить дома микрорайона "Академический" и выдать обманутым дольщикам квартиры в Кировском округе. Однако началу работ мешает арест земельного участка, который наложен в рамках банкротства компании-застройщика - дочки "СУ-155" - "Восточно-Сибирской строительной компании".

- Моё мнение таково: долевое строительство надо запретить, - отметил глава Минстроя. - У нас идёт уже третья волна обманутых дольщиков. О чём думают люди, когда покупают по 30 тыс. руб. за квадрат? Надо покупать готовое жильё в домах, которые сданы в эксплуатацию.