Дольщики добились банкротства омского фонда "Жилище"
Экономика  •  21 июня 2017, 14:51, последнее обновление 21 июня 2017, 15:10  •  печать

Дольщики добились банкротства омского фонда "Жилище"

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В фонде, учредителем которого является региональное министерство имущественных отношений, введено наблюдение. Впрочем, руководство организации ничего страшного в процедуре банкротства не видит, считая её единственным выходом из ситуации.

Арбитражный суд Омской области ввёл процедуру наблюдения сроком на четыре месяца в отношении Фонда развития жилищного строительства Омской области "Жилище". Напомним, это организация создана региональными властями для строительства домов с привлечением средств граждан. Заявление о его банкротстве поступило в арбитраж ещё в конце прошлого года. Заявителем выступал омский дольщик Юрий Гузей. Фонд задолжал ему 4,4 млн руб. в связи с неисполнением договора участия в долевом строительстве, который был заключён в 2014 году.

По словам главы фонда Геннадия Рабанина, введение процедуры банкротства - единственно возможный выход из сложившейся ситуации.

- Учредитель к процедуре отнёсся спокойно, потому что другого выхода не было. Фонд обесточен, на счета были наложены аресты. Соответственно сейчас, после введения наблюдения, их снимут, - комментирует Геннадий Рабанин. - Мы продолжаем работать в обычном режиме, достраиваем объекты в микрорайоне "Московка-2".

Фонд "Жилище" достраивает пять домов на Московке. Согласно данным арбитражного дела, у должника в активе 41 жилое помещение. Их стоимость оценена в 70,5 млн руб. Вместе с тем дебиторская задолженность фонда превышает 157 млн руб.

Теги  •  #Арбитражный суд #банкротство #долевое строительство #дольщики

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