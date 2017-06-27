В Омске на митинг 100 обманутых дольщиков пришло 20 человек
Общество  •  27 июня 2017, 16:35, последнее обновление 27 июня 2017, 16:55  •  печать

В Омске на митинг 100 обманутых дольщиков пришло 20 человек

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У Законодательного собрания Омской области прошёл митинг обманутых дольщиков микрорайона "Академический".

Сегодня у здания Законодательного собрания прошёл митинг обманутых дольщиков микрорайона "Академический". Организаторы заявляли о том, что требовать достройки домов или возврата денег будут 100 человек. Однако к стенам регионального парламента пришло всего 20 человек.

Собравшиеся развернули плакаты "Обманутые дольщики в Омске есть", "Платим ипотеку за воздух", "Губернатор Омской области, реши проблему дольщиков микрорайона "Академический", "СУ-155, Назаров, где наши квартиры?".

- 10 дольщиков отказываются переезжать в квартиры, которые нам предлагают на улице 12-го Декабря, - заявила представитель митингующих Татьяна Лагутина. - На участок должен был зайти новый застройщик, но и этого не происходит. Скоро выйдут нормативные сроки.

Поговорить с дольщиками пришёл представитель министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Евгений Корнев заявил, что на площадку готов зайти новый застройщик ЖБИ-6, но земельный участок находится под арестом по делу "Восточно-Сибирской строительной компании" - "дочки" СУ-155, выступавшей застройщиком "Акакдемического". Очередное заседание суда по этому делу должно состояться 17 июля. Ожидается, что тогда запрет на регистрационные действия с земельным участком будет снят. "Мы ведём работу с 10 несогласными, но как власть мы не можем их заставить, - пояснил Корнев. - Новый застройщик готов взять этих 10 дольщиков, но проблема в судебном запрете на регистрационные действия с участком".

Напомним, что 94 дольщика микрорайона "Академический" остались без жилья после банкротства застройщика СУ-155. Омские объекты не были включены в санацию компании, поэтому на месте домов у омского Телецентра остались только забитые сваи. Планировалось, что объекты будут сданы в 2016 году.

По итогам митинга была подписана резолюция с требованием передать уголовное дело дольщиков "Академического" в Следственный комитет.

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Фото: Илья Петров

Теги  •  #дольщики #митинг #стройка

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Комментарии
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Сергей Апетьян  •  27 июня 2017, 16:44

Когда уже проблемы с дольщиками решаться? Уже сколько лет продолжается это безобразие, а воз и ныне там, неужели нельзя урегулировать возможные риски при строительстве?

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Сергей Грушин  •  27 июня 2017, 17:08

Да никогда, слишком уж деньги в этих мошеннических схемах огромные, всем хорошо, кроме дольщиков.

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