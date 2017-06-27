В Омске на митинг 100 обманутых дольщиков пришло 20 человек

Сегодня у здания Законодательного собрания прошёл митинг обманутых дольщиков микрорайона "Академический". Организаторы заявляли о том, что требовать достройки домов или возврата денег будут 100 человек. Однако к стенам регионального парламента пришло всего 20 человек.



Собравшиеся развернули плакаты "Обманутые дольщики в Омске есть", "Платим ипотеку за воздух", "Губернатор Омской области, реши проблему дольщиков микрорайона "Академический", "СУ-155, Назаров, где наши квартиры?".



- 10 дольщиков отказываются переезжать в квартиры, которые нам предлагают на улице 12-го Декабря, - заявила представитель митингующих Татьяна Лагутина. - На участок должен был зайти новый застройщик, но и этого не происходит. Скоро выйдут нормативные сроки.



Поговорить с дольщиками пришёл представитель министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Евгений Корнев заявил, что на площадку готов зайти новый застройщик ЖБИ-6, но земельный участок находится под арестом по делу "Восточно-Сибирской строительной компании" - "дочки" СУ-155, выступавшей застройщиком "Акакдемического". Очередное заседание суда по этому делу должно состояться 17 июля. Ожидается, что тогда запрет на регистрационные действия с земельным участком будет снят. "Мы ведём работу с 10 несогласными, но как власть мы не можем их заставить, - пояснил Корнев. - Новый застройщик готов взять этих 10 дольщиков, но проблема в судебном запрете на регистрационные действия с участком".



Напомним, что 94 дольщика микрорайона "Академический" остались без жилья после банкротства застройщика СУ-155. Омские объекты не были включены в санацию компании, поэтому на месте домов у омского Телецентра остались только забитые сваи. Планировалось, что объекты будут сданы в 2016 году.

По итогам митинга была подписана резолюция с требованием передать уголовное дело дольщиков "Академического" в Следственный комитет.

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Фото: Илья Петров