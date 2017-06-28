В Омскую область пытались ввезти 300 тысяч подозрительных яиц

На границе задержали крупную партию куриных яиц, которые перевозились без необходимых документов.

27 июня на пункте пропуска "Исилькульский" специалисты регионального Россельхознадзора совместно с пограничниками задержали автомобиль, в котором перевозилась партия куриных яиц в количестве 302 400 штук (840 коробок).

- В ходе осмотра транспортного средства, груза и анализа документов установлено, что на предоставленный груз отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для его перемещения по таможенной территории Евразийского экономического союза, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзоре по Омской области.

Было решено запретить ввозить на территорию РФ подозрительный товар и вернуть его в Казахстан. Правонарушитель привлечён к административной ответственности.