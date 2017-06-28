В Омскую область пытались ввезти 300 тысяч подозрительных яиц
Общество  •  28 июня 2017, 16:52, последнее обновление 28 июня 2017, 17:00  •  печать

В Омскую область пытались ввезти 300 тысяч подозрительных яиц

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На границе задержали крупную партию куриных яиц, которые перевозились без необходимых документов.

27 июня на пункте пропуска "Исилькульский" специалисты регионального Россельхознадзора совместно с пограничниками задержали автомобиль, в котором перевозилась партия куриных яиц в количестве 302 400 штук (840 коробок).

- В ходе осмотра транспортного средства, груза и анализа документов установлено, что на предоставленный груз отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для его перемещения по таможенной территории Евразийского экономического союза, - сообщили в  пресс-службе Россельхознадзоре по Омской области.

Было решено запретить ввозить на территорию РФ подозрительный товар и вернуть его в Казахстан. Правонарушитель привлечён к административной ответственности.

Теги  •  #граница #груз #задержание #куриные яйца #Россельхознадзор

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Комментарии
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Влад Никитин  •  28 июня 2017, 19:59

Зачем они вообще везут к нам яйца?! У нас же своих производится более чем достаточно.

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Юрий .Петров  •  28 июня 2017, 17:33

Интересно всё ли удаётся перехватить? или 300 тыс не ввезено яиц, а 500 проехали по другой дороге?

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