В Омскую область пытались ввезти 300 тысяч подозрительных яиц

27 июня на пункте пропуска "Исилькульский" специалисты регионального Россельхознадзора совместно с пограничниками задержали автомобиль, в котором перевозилась партия куриных яиц в количестве 302 400 штук (840 коробок).
- В ходе осмотра транспортного средства, груза и анализа документов установлено, что на предоставленный груз отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для его перемещения по таможенной территории Евразийского экономического союза, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзоре по Омской области.
Было решено запретить ввозить на территорию РФ подозрительный товар и вернуть его в Казахстан. Правонарушитель привлечён к административной ответственности.
Зачем они вообще везут к нам яйца?! У нас же своих производится более чем достаточно.
Интересно всё ли удаётся перехватить? или 300 тыс не ввезено яиц, а 500 проехали по другой дороге?