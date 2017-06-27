Названы самые любимые продукты омичей
Общество  •  27 июня 2017, 11:41, последнее обновление 27 июня 2017, 11:50  •  печать

Названы самые любимые продукты омичей

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Самыми популярными продуктами у омичей оказались ягода и рыба, а самое популярное блюдо - десерт "Сладкая колбаска".

Аналитики компании "Яндекс" изучили поисковые запросы омичей на кулинарную тематику и составили список их любимых продуктов и блюд, которые они предпочитают готовить. Самым характерным для Омской области продуктом оказалась вишня. Омичи чаще других россиян узнают через интернет, как приготовить из неё компот или варенье. На втором и третьем местах из продуктов рыба - щука и стерлядь. Список популярных блюд возглавляет десерт из печенья, сгущённого молока и орехов - сладкая колбаска. Омичи ищут в интернете рецепты шоколадной колбаски или колбаски с какао.

Характерные для Омской области продукты: вишня, щука, стерлядь, налим, голец, полба, черёмуха, конина, муксун, подтопольники.

Характерные для Омской области блюда: сладкая колбаска, торт "Черепаха", горошница, хреновина, подлива, салат "Козёл в огороде", салат "Лесная поляна", бигус, баурсак, пельмени.

Примечательно, но Омская область - единственный регион, где в топ-10 характерных блюд вошёл салат "Козёл в огороде" (иногда его называют "Переполох"). Он состоит из натертой свёклы, морковки, шинкованной капусты, жареной картошки, говяжьего языка и зелёного горошка.

В России в целом главный продукт, из которого люди хотят что-либо приготовить, - курица. Каждую неделю "Яндекс" отвечает более чем на 765 тысяч запросов о рецептах со словами "курица" или "куриный". При этом чаще всего ищут рецепты куриного салата и курицы в духовке.

Теги  •  #популярность #продукты #рейтинг #Яндекс

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Комментарии
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Роман Орехов  •  27 июня 2017, 11:50

Хорошие предпочтения в гастрономии у земляков, а салат Козел в огороде захотелось попробовать, впервые о таком слыше

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