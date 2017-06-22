Омские прокуроры арестовали 4,5 тонны продукции Нижнеомского маслозавода

Собственник завода Дмитрий Карев заявляет, что молочная продукция находилась на хранении у его предприятия и не является его собственностью.

Прокуратура Нижнеомского района по обращениям местных жителей провела проверку ООО "Маслозавод "Нижнеомский". На заводе прокуроры обнаружили 20 коробок с маслом марок "Традиционное", "Крестьянское", "Фермерское" без указания даты изготовления. Кроме того, как сообщает областная прокуратура, в помещениях завода найдено более 4,5 тонны продукции, внешней похожей на масло. Товар был расфасован в полиэтиленовые упаковки по 0,5 кг, 1 кг, 5 кг и 20 кг. На упаковках также отсутствовала информация о наименовании продукта, изготовителе, дате изготовления. Была проведена экспертиза найденной продукции, выяснилось, что она не соответствует требованиям ГОСТ, поскольку содержит фитостерины (растительные добавки).

В отношении завода возбуждено дело об административном правонарушении, решением суда юридическое лицо привлечено к ответственности. Компания обязана заплатить штраф в 60 тыс. руб. Как поясняют в надзорном ведомстве, продукция должна быть конфискована.

- Прокуратуре, в том числе областной, были представлены все документы, доказывающие, что продукция заводу не принадлежит, - объясняет собственник предприятия Дмитрий Карев. - Холодильники мы сдаём в аренду. Более того, официально в них лежит жир, спред, маргарин. Продукция, которая к маслу отношения никакого не имеет. Но она почему-то проверялась на соответствие ГОСТу масла. Иными словами, маргарин проверяли на соответствие маслу.

Какие шаги намерен предпринимать бизнесмен, пока сказать сложно, но Дмитрий Карев заявляет: о вердикте суда он узнал от СМИ. На судебное заседание его не приглашали, поскольку, как выяснилось, повестки приходили на несуществующий адрес.