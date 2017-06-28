В Омской области рассчитывают на увеличение числа переехавших соотечественников
Общество  •  28 июня 2017, 16:40  •  печать

В Омской области рассчитывают на увеличение числа переехавших соотечественников

Автор:

В министерстве труда и социального развития Омской области рассчитывают, что в регион будет переезжать по 1400 соотечественников в год.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр труда и социального развития Владимир Куприянов представил изменения в государственную программу "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом".

- В 2018-2020 годах увеличится плановое число привлечённых соотечественников, находящихся в трудоспособном возрасте, и составит по 1400 человек в каждом году, - сказал Куприянов.

Изменения региональной госпрограммы позволят Омской области претендовать на получение субсидий из федерального бюджета.

Теги  •  #Владимир Куприянов #Минтруд РФ #соотечественники

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Стелла Иванова  •  28 июня 2017, 17:09

Если правительство Омской области рассчитывает на переезжающих на ПМЖ в эту область, значит демографическая ситуация в регионе не лишком хорошая. Да и с экологической обстановкой в Омской области дела не лучшие. Лично я ни за что не переехала бы туда жить.

Ответить
Последние новости
Глава омского Минкульта потерял однофамильца  •  сегодня, 16:27
Омский министр спорта Крикорьянц прокомментировал задержание своего подчинённого  •  сегодня, 16:23
Глава омского Минстроя нашёл куратора архитектуры и градостроительства  •  сегодня, 16:16
Советский суд поставил точку в деле ОПГ омского авторитета Зазы Саджая  •  сегодня, 15:54
В ДТП под Омском погиб 37-летний пассажир ВАЗа  •  сегодня, 15:24
Мэр Омска принял отставку находящегося под следствием главного архитектора  •  сегодня, 14:45  •   1
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400