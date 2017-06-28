В Омской области рассчитывают на увеличение числа переехавших соотечественников

В министерстве труда и социального развития Омской области рассчитывают, что в регион будет переезжать по 1400 соотечественников в год.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр труда и социального развития Владимир Куприянов представил изменения в государственную программу "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом".



- В 2018-2020 годах увеличится плановое число привлечённых соотечественников, находящихся в трудоспособном возрасте, и составит по 1400 человек в каждом году, - сказал Куприянов.



Изменения региональной госпрограммы позволят Омской области претендовать на получение субсидий из федерального бюджета.