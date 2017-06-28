В Омской области рассчитывают на увеличение числа переехавших соотечественников

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр труда и социального развития Владимир Куприянов представил изменения в государственную программу "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом".
- В 2018-2020 годах увеличится плановое число привлечённых соотечественников, находящихся в трудоспособном возрасте, и составит по 1400 человек в каждом году, - сказал Куприянов.
Изменения региональной госпрограммы позволят Омской области претендовать на получение субсидий из федерального бюджета.
В министерстве труда и социального развития Омской области рассчитывают, что в регион будет переезжать по 1400 соотечественников в год.
На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр труда и социального развития Владимир Куприянов представил изменения в государственную программу "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом".
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Если правительство Омской области рассчитывает на переезжающих на ПМЖ в эту область, значит демографическая ситуация в регионе не лишком хорошая. Да и с экологической обстановкой в Омской области дела не лучшие. Лично я ни за что не переехала бы туда жить.