Омский министр спорта Крикорьянц прокомментировал задержание своего подчинённого

После сегодняшнего заседания правительства Омской области министр по делам молодёжи, физкультуры и спорта Дмитрий Крикорьянц прокомментировал задержание руководителя центра игровых видов спорта Станислава Сухарева.



- Мы ждём дальнейшего развития событий, - признался Крикорьянц. - Действительно в одном из наших бюджетных учреждений прошли обыски и его руководитель задержан. Ждём, какие действия будут предприниматься в рамках проводимой проверки.



На место задержанного Станислава Сухарева назначен в качестве и. о. Владимир Гришанин, ранее занимавший должность заместителя главы центра игровых видов спорта. Глава Минспорта подчеркнул, что у него нет претензий к профессиональным качествам и результатам работы Сухарева.



Напомним, что Станислав Сухарев был задержан следователями вчера. Его подозревают в мошенничестве. Уголовное дело о хищении 2,4 млн рублей, выделенных из бюджета на зарплату сотрудников центра, возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.