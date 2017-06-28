Омский министр спорта Крикорьянц прокомментировал задержание своего подчинённого
Политика  •  28 июня 2017, 16:23  •  печать

Омский министр спорта Крикорьянц прокомментировал задержание своего подчинённого

Автор:

Дмитрий Крикорьянц не имеет претензий к задержанному руководителю центра игровых видов спорта Станиславу Сухареву.

После сегодняшнего заседания правительства Омской области министр по делам молодёжи, физкультуры и спорта Дмитрий Крикорьянц прокомментировал задержание руководителя центра игровых видов спорта Станислава Сухарева.

- Мы ждём дальнейшего развития событий, - признался Крикорьянц. - Действительно в одном из наших бюджетных учреждений прошли обыски и его руководитель задержан. Ждём, какие действия будут предприниматься в рамках проводимой проверки.

На место задержанного Станислава Сухарева назначен в качестве и. о. Владимир Гришанин, ранее занимавший должность заместителя главы центра игровых видов спорта. Глава Минспорта подчеркнул, что у него нет претензий к профессиональным качествам и результатам работы Сухарева.

Напомним, что Станислав Сухарев был задержан следователями вчера. Его подозревают в мошенничестве. Уголовное дело о хищении 2,4 млн рублей, выделенных из бюджета на зарплату сотрудников центра, возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

Теги  •  #Дмитрий Крикорьянц #Минспорт #Станислав Сухарев

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Паводки довели набережную "Зелёного острова" до предаварийного состояния  •  сегодня, 18:11
В частном секторе Левобережья газифицируют тысячу домов  •  сегодня, 17:58  •   1
Омские автобусы, в которых действует "Повременный" проездной, пометили стикерами  •  сегодня, 17:25
В Омской области объединяют два детских дома  •  сегодня, 17:14
В Омскую область пытались ввезти 300 тысяч подозрительных яиц  •  сегодня, 16:52  •   2
32 иностранных преподавателя повышают квалификацию в ОмГПУ  •  сегодня, 16:48
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400