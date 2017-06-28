Глава омского Минкульта потерял однофамильца

После назначения министром культуры Омской области Юрия Трофимова подал в отставку заместитель министра Владимир Трофимов. Об уходе своего подчинённого заявил на сегодняшнем заседании правительства Омской области глава Минкульта.



Новым заместителем министра культуры назначена Ольга Акимова. "Она соответствует всем предъявленным требованиям и обладает необходимыми знаниями", - заявил Юрий Трофимов.