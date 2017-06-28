Глава омского Минкульта потерял однофамильца
Политика  •  28 июня 2017, 16:27  •  печать

Глава омского Минкульта потерял однофамильца

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Владимир Трофимов уволился из ведомства Юрия Трофимова.

После назначения министром культуры Омской области Юрия Трофимова подал в отставку заместитель министра Владимир Трофимов. Об уходе своего подчинённого заявил на сегодняшнем заседании правительства Омской области глава Минкульта.

Новым заместителем министра культуры назначена Ольга Акимова. "Она соответствует всем предъявленным требованиям и обладает необходимыми знаниями", - заявил Юрий Трофимов.

Теги  •  #Минкульт #Юрий Трофимов

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