В частном секторе Левобережья газифицируют тысячу домов
Общество  •  28 июня 2017, 17:58, последнее обновление 28 июня 2017, 18:08  •  печать

В частном секторе Левобережья газифицируют тысячу домов

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На этой неделе в Старом Кировске начались работы по подключению к газу жилья с печным отоплением.

Ход газификации микрорайона обсуждался на сегодняшнем заседании градостроительного комитета Омского городского совета. Неделю назад мэр Вячеслав Двораковский заявил, что эти работы нужно ускорить, а сегодня на комитете доложили, что компания "Юза" завезла технику, материалы и приступила к строительству разводящих сетей. Кроме того, мэрия заключила контракт на разработку проекта межевания территории в границах улиц Граничная - Левый берег Иртыша - Мельничная - 1-я Казахстанская - 8-я Кировская.

- Большая признательность депутатам от нашей компании - вопрос перешёл в плоскость сотрудничества с депархитектуры, документы изданы и получены, мы силами подрядной организации выполняем проектные работы. Зимой строительство самого перехода через Иртыш проведём, а с этой недели приступили к строительству разводящих сетей, техника зашла, работает. У нас больше 700 договоров было на апрель, сейчас их под тысячу, - сообщил заместитель гендиректора компании "Юза" Сергей Масленков.

Заслушав информацию, депутаты посоветовали подрядчику продолжить работы с тем, чтобы количество газифицированных домов удвоилось. "Будем надеяться, что у вас пока тысяча контрактов и эта сумма в перспективе будет увеличиваться", - прокомментировал председатель комитета Дмитрий Лицкевич.

Теги  •  #газификация #Горсовет #Дмитрий Лицкевич #Кировский округ

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Комментарии
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Юля Пучкова  •  28 июня 2017, 18:36

Хорошая новость. Если честно, я даже не подозревала, что такое количество владельцев частных домов обходились до наших дней без газификации.

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