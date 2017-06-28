В частном секторе Левобережья газифицируют тысячу домов

На этой неделе в Старом Кировске начались работы по подключению к газу жилья с печным отоплением.

Ход газификации микрорайона обсуждался на сегодняшнем заседании градостроительного комитета Омского городского совета. Неделю назад мэр Вячеслав Двораковский заявил, что эти работы нужно ускорить, а сегодня на комитете доложили, что компания "Юза" завезла технику, материалы и приступила к строительству разводящих сетей. Кроме того, мэрия заключила контракт на разработку проекта межевания территории в границах улиц Граничная - Левый берег Иртыша - Мельничная - 1-я Казахстанская - 8-я Кировская.

- Большая признательность депутатам от нашей компании - вопрос перешёл в плоскость сотрудничества с депархитектуры, документы изданы и получены, мы силами подрядной организации выполняем проектные работы. Зимой строительство самого перехода через Иртыш проведём, а с этой недели приступили к строительству разводящих сетей, техника зашла, работает. У нас больше 700 договоров было на апрель, сейчас их под тысячу, - сообщил заместитель гендиректора компании "Юза" Сергей Масленков.

Заслушав информацию, депутаты посоветовали подрядчику продолжить работы с тем, чтобы количество газифицированных домов удвоилось. "Будем надеяться, что у вас пока тысяча контрактов и эта сумма в перспективе будет увеличиваться", - прокомментировал председатель комитета Дмитрий Лицкевич.