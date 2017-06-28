Мэрию Омска попросили добавить денег, чтобы не остаться без уличного освещения
Общество  •  28 июня 2017, 12:33  •  печать

Мэрию Омска попросили добавить денег, чтобы не остаться без уличного освещения

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На профильном заседании Омского городского совета заявили о том, что деньги на освещение городских улиц заканчиваются.

Плановый вопрос об организации наружного освещения в Омске рассматривался на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам ЖКХ и транспорта.

В июле заканчиваются деньги на уличное освещение, - заявил депутат Алексей Ложкин. - Чтобы Омск не погрузился во мрак, необходимо найти 50 млн руб.

По подсчётам Ложкина, в текущем году из муниципального бюджета было выделено 75 млн руб. Из них 25 млн были направлены на погашение прошлогоднего долга. А городу на год работы уличных фонарей необходимо 100 млн руб.

Вице-мэр Сергей Фролов признал, что проблема недофинансирования этой сферы существует, однако ситуация не является катастрофической. "Вопрос об отключении света не стоит", - акцентировал Фролов.

По итогам заседания члены комитета приняли решение подготовить обращение в мэрию с предложением увеличить расходы на наружное освещение.

Теги  •  #Алексей Ложкин #Горсовет #наружное освещение #Сергей Фролов

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