Мэрию Омска попросили добавить денег, чтобы не остаться без уличного освещения

На профильном заседании Омского городского совета заявили о том, что деньги на освещение городских улиц заканчиваются.

Плановый вопрос об организации наружного освещения в Омске рассматривался на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам ЖКХ и транспорта.

В июле заканчиваются деньги на уличное освещение, - заявил депутат Алексей Ложкин. - Чтобы Омск не погрузился во мрак, необходимо найти 50 млн руб.

По подсчётам Ложкина, в текущем году из муниципального бюджета было выделено 75 млн руб. Из них 25 млн были направлены на погашение прошлогоднего долга. А городу на год работы уличных фонарей необходимо 100 млн руб.

Вице-мэр Сергей Фролов признал, что проблема недофинансирования этой сферы существует, однако ситуация не является катастрофической. "Вопрос об отключении света не стоит", - акцентировал Фролов.

По итогам заседания члены комитета приняли решение подготовить обращение в мэрию с предложением увеличить расходы на наружное освещение.