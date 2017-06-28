Паводки довели набережную "Зелёного острова" до предаварийного состояния
Общество  •  28 июня 2017, 18:11  •  печать

Паводки довели набережную "Зелёного острова" до предаварийного состояния

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Прибрежная территория парка требует капитального ремонта, средства на который муниципалитет рассчитывает получить из федерального бюджета.

Доклад о состоянии муниципальных парков был заслушан на сегодняшнем заседании комитета городского совета по вопросам градостроительства. Как сообщил директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта Михаил Расин, в последние годы стихия нанесла серьёзный урон парку "Зелёный остров". Сильные паводки последних трёх лет ухудшили физическое состояние прибрежной зоны.

- Беда в том, что вода поднялась настолько высоко, что подмыла набережную. Она становится аварийной. На "Зелёном острове" потребуются очень серьёзные вложения в капитальный ремонт, - рассказал Михаил Расин.

Акватория "Зелёного острова" находится в федеральной собственности. В связи с этим мэрия намерена принять участие в федеральной отраслевой программе по восстановлению подобных объектов. Кроме того, депутаты посоветовали чиновникам рассмотреть и другие возможности финансирования. Например, помочь могли бы застройщики прилегающих территорий.

- Там активно строится жильё, вот вам первый инвестор. Второе - если объединить федеральную программу, возможности города и региона, то там можно сделать хорошую акваторию в затоне, парусные регаты проводить, - отметил депутат Александр Чираков.

Теги  •  #Горсовет #Зеленый остров #Михаил Расин #Николай Чираков

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