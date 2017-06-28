Мэр Омска принял отставку находящегося под следствием главного архитектора
Политика  •  28 июня 2017, 14:45, последнее обновление 28 июня 2017, 15:05  •  печать

Мэр Омска принял отставку находящегося под следствием главного архитектора

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Градоначальник Вячеслав Двораковский освободил от занимаемой должности главу департамента архитектуры и градостроительства Анатоля Тиля, которому вменяется превышение должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, главный архитектор официально покинет свою должность со среды, 28 июня. Трудовой договор расторгнут "по инициативе работника". Напомним, Анатолий Тиль обвиняется в трёх преступлениях по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По версии следствия, в 2013 году чиновник без торгов предоставил коммерсантам земельные участки для строительства на невыгодных для муниципалитета условиях. Ущерб, причинённый бюджету, оценивается в 14 млн рублей. Начавшийся в 2016 году суд ещё идёт. Гособвинение просит для Анатолия Тиля три года лишения свободы условно.

Теги  •  #Анатолий Тиль #Вячеслав Двораковский #отставка

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Комментарии
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Александр Комаров  •  28 июня 2017, 15:02

Интересно, архитектор сам принял такое решение, или его об этом попросили?

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