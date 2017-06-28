Мэр Омска принял отставку находящегося под следствием главного архитектора

Как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, главный архитектор официально покинет свою должность со среды, 28 июня. Трудовой договор расторгнут "по инициативе работника". Напомним, Анатолий Тиль обвиняется в трёх преступлениях по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По версии следствия, в 2013 году чиновник без торгов предоставил коммерсантам земельные участки для строительства на невыгодных для муниципалитета условиях. Ущерб, причинённый бюджету, оценивается в 14 млн рублей. Начавшийся в 2016 году суд ещё идёт. Гособвинение просит для Анатолия Тиля три года лишения свободы условно.