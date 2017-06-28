В Омской области учредили звание заслуженного "айтишника" региона

Депутаты Омского законодательного собрания рассмотрели изменения в первый пункт четвёртой статьи закона № 512-ОЗ "О государственных наградах Омской области...", дополнив его новым званием. Все 9 членов комитета проголосовали за, поинтересовавшись тем не менее, предусмотрены ли для заслуженного "айтишника" региона меры поддержки. Докладчик - замначальника Главного управления информационных технологий и связи правительства Омской области Андрей Ключенко - пояснил, что "пока нет, но в перспективе что-то будет".

Напомним, в 2010 году такое же звание было учреждено в Ульяновской области. Звания удостаивались специалисты, "за заслуги в создании и совершенствовании программного обеспечения, разработке и внедрении новых высокоэффективных технологий и научных разработок в области IT, многолетний добросовестный труд в названной отрасли". В то время заслуженному ульяновскому "айтишнику" полагалась единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей.