Власти спасут бюджет Омска с помощью деловой игры

Завтра, 29 июня, в Омском городском совете состоится деловая игра, которая должна помочь найти необычные способы увеличить доходы в бюджет города и оптимально распределить расходы. Обдумывать креативную стратегию будут учёные, общественники, предприниматели и неравнодушные омичи.

- Сформирован состав двух групп. Они рассмотрят прогнозные показатели бюджета на 2018 год по доходам и расходам. А потом предложат свои поправки, - объяснила заместитель мэра, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина. - Участники игры могут предложить и направления расходов, дополнительно к имеющимся, с одновременными источниками финансирования возникающего дефицита бюджета.

Принятые большинством голосов предложения участников оформят протоколом и направят в мэрию для рассмотрения и возможной реализации при составлении проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.