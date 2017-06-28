Власти спасут бюджет Омска с помощью деловой игры
Общество  •  28 июня 2017, 12:29  •  печать

Власти спасут бюджет Омска с помощью деловой игры

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Жителям города предложат найти нестандартные способы увеличения дохода в бюджет Омска.

Завтра, 29 июня, в Омском городском совете состоится деловая игра, которая должна помочь найти необычные способы увеличить доходы в бюджет города и оптимально распределить расходы. Обдумывать креативную стратегию будут учёные, общественники, предприниматели и неравнодушные омичи.

- Сформирован состав двух групп. Они рассмотрят прогнозные показатели бюджета на 2018 год по доходам и расходам. А потом предложат свои поправки, - объяснила заместитель мэра, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина. - Участники игры могут предложить и направления расходов, дополнительно к имеющимся, с одновременными источниками финансирования возникающего дефицита бюджета.

Принятые большинством голосов предложения участников оформят протоколом и направят в мэрию для рассмотрения и возможной реализации при составлении проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Теги  •  #бюджет #игра #мэрия

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