Омичи смогут признаться друг другу в любви на всю Россию
Общество  •  28 июня 2017, 12:59  •  печать

Омичи смогут признаться друг другу в любви на всю Россию

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Сказанные в честь Дня семьи, любви и верности слова омичей будут транслироваться на большом экране на фоне Московского Кремля.

8 июля в России отметят День семьи, любви и верности. К этому празднику приурочены две общероссийские акции - "Ищу семью" и "Признаться в любви из сердца Родины".

Омичи, которые хотят рассказать на всю страну о своих чувствах, могут поддержать интернет-инициативу "Признаться в любви из сердца Родины". Все направленные с 7 по 12 июля сообщения будут транслироваться в центре Москвы, на большом светодиодном экране, расположенном на здании Центрального телеграфа. Кроме того, будет производиться прямая трансляция признаний с экрана на фоне Кремля.

Специально для воспитанников детских домов, приютов и интернатов запустили отдельный тег "Ищу семью". Те семьи, которые мечтают об усыновлении, увидят признания, сделанные воспитанниками детских домов, приютов и интернатов.

Для того чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зайти на сайт и написать слова, передающие чувства к близким людям, опубликовав своё признание.

Теги  •  #День семьи #признание #сайт

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