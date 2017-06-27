В Омске на шесть браков приходится четыре развода
Общество  •  27 июня 2017, 12:19  •  печать

В Омске на шесть браков приходится четыре развода

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Омичи пока чаще вступают в брак, чем расторгают узы Гименея. Однако отрицательная динамика наблюдается в естественном движении населения.

Омскстат подвёл статистику естественного движения населения региона за прошедшие пять месяцев 2017 года. По-прежнему отмечается естественная убыль - число умерших превышает количество родившихся на 1747 человек. Органами ЗАГС Омской области зарегистрировано 9373 родившихся и 11 120 умерших.

Вместе с тем омичи пока чаще вступают в брак, нежели расторгают узы Гименея. С января по май этого года зарегистрировано 4148 браков, развод оформили 3500 супружеских пар. В расчёте на 1000 жителей области приходилось в среднем 6 браков и 4 развода.

Теги  •  #брак #Омскстат #развод

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Комментарии
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Игорь Х  •  27 июня 2017, 13:39

Как бы там ни было, количество браков больше количества разводов. И это радует...

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Анна Мишина  •  27 июня 2017, 12:32

Непонятно, зачем регистрировать брак, если не уверены в своих чувствах?

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