Вторая за год тройня родилась в Омске
Общество  •  22 июня 2017, 12:36, последнее обновление 22 июня 2017, 12:38  •  печать

Вторая за год тройня родилась в Омске

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Мэрия города поздравила семью омичей с рождением двух дочерей и сына.

В семье омичей Михаила и Евгении 19 мая родились две дочери и сын. Это уже вторая тройня, появившаяся на свет в этом году в нашем городе.

На выписке из роддома родителей и детей встречала с поздравлениями директор департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Радмила Мартынова. По традиции многодетной семье были вручены поздравительный адрес, цветы и подарки.

В департаменте общественных отношений и социальной политики мэрии отметили, что в Омске в течение нескольких лет происходит увеличение количества многодетных семей. По состоянию на 1 июня 2017 года на территории города зарегистрирована 9101 многодетная семья.

Теги  •  #младенец #многодетная семья #роддом #тройня

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Комментарии
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Николай Каринин  •  22 июня 2017, 13:32

Случай редкий и представляю, как непросто сейчас будет молодым родителям с таким прибавлением. Надеюсь, справятся.

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