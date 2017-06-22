Вторая за год тройня родилась в Омске

Мэрия города поздравила семью омичей с рождением двух дочерей и сына.

В семье омичей Михаила и Евгении 19 мая родились две дочери и сын. Это уже вторая тройня, появившаяся на свет в этом году в нашем городе.

На выписке из роддома родителей и детей встречала с поздравлениями директор департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Радмила Мартынова. По традиции многодетной семье были вручены поздравительный адрес, цветы и подарки.

В департаменте общественных отношений и социальной политики мэрии отметили, что в Омске в течение нескольких лет происходит увеличение количества многодетных семей. По состоянию на 1 июня 2017 года на территории города зарегистрирована 9101 многодетная семья.