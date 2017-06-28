В Омске к новому учебному году отремонтируют 194 тротуара

К 1 сентября в городе отремонтируют 194 тротуара и пешеходных дорожки.

За минувшие сутки в Омске привели в порядок 700 квадратных метров тротуаров на улицах Суворова, Комарова, Перелёта, Карбышева, сообщает пресс-служба администрации города. С начала года уже отремонтировано 30 тыс. квадратных метров тротуаров и пешеходных дорожек. В планах 194 подобных объекта во всех округах. На эти цели из бюджета города выделено 50 млн рублей.

Вчера наши специалисты восстанавливали асфальтобетонное покрытие на проездах по улице Лукашевича, 22-го Апреля, Энергетиков, в районе Космического проспекта, - заявил директор Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров.

Все работы проводятся в соответствие с графиком и должным контролем качества.