В Омске полностью уложили асфальт на 2-й Солнечной
Общество  •  28 июня 2017, 11:48, последнее обновление 28 июня 2017, 11:52  •  печать

В Омске полностью уложили асфальт на 2-й Солнечной

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Раньше срока асфальт уложили на улице 2-й Солнечной в Кировском округе.

На месяц раньше срока, прописанного в контракте, дорожники завершили все работы на улице 2-я Солнечная в Кировском округе, сообщает пресс-служба администрации города. Второй слой асфальтобетонного покрытия уложен на всей площади автодороги. Теперь качество работ проверит ОАО "Омский СоюзДорНИИ".

После получения заключения специалистов и нанесения разметки объект будет официально принят. "До конца июля мы должны привести в порядок 31 дорожный объект, - заявил мэр Омска Вячеслав Двораковский. - К настоящему времени основные работы по приведению в порядок дорожного полотна, кроме нанесения дорожной разметки, завершены уже на девяти автомагистралях. В целом, ремонтная кампания идёт в полном соответствии с графиком".

Теги  •  #дорога #улица 2-я Солнечная

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