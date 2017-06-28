В Омске полностью уложили асфальт на 2-й Солнечной

На месяц раньше срока, прописанного в контракте, дорожники завершили все работы на улице 2-я Солнечная в Кировском округе, сообщает пресс-служба администрации города. Второй слой асфальтобетонного покрытия уложен на всей площади автодороги. Теперь качество работ проверит ОАО "Омский СоюзДорНИИ".

После получения заключения специалистов и нанесения разметки объект будет официально принят. "До конца июля мы должны привести в порядок 31 дорожный объект, - заявил мэр Омска Вячеслав Двораковский. - К настоящему времени основные работы по приведению в порядок дорожного полотна, кроме нанесения дорожной разметки, завершены уже на девяти автомагистралях. В целом, ремонтная кампания идёт в полном соответствии с графиком".