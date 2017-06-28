КПРФ готовится утвердить список кандидатов в депутаты Омского горсовета

Омский обком КПРФ проведёт пленум, на котором будет обсуждаться список кандидатов в депутаты Омского городского совета.

Проведение XII пленума омского обкома КПРФ запланировано на 1 июля, сообщает пресс-служба коммунистов. На нём будет обсуждаться список кандидатов в депутаты Омского городского совета. Накануне красные провели заседание бюро обкома, на котором обсуждались итоги съезда партии и задачи, стоящие перед омскими коммунистами.

На пленуме предполагается выдвинуть 20 кандидатов по одномандатным округам и несколько десятков - по спискам. Окончательно кандидатов должны утвердить на заседании бюро обкома в середине июля. Напомним, что выборы в Омский городской совет пройдут 10 сентября в единый день голосования.