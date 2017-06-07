Омская область попала в число регионов с наибольшим числом закрытых детсадов

По данным Роспотребнадзора, в 8 регионах России, включая Омскую область, за два последних года значительно сократилось количество дошкольных образовательных учреждений.

Как сообщается в докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году", опубликованном на сайте федерального ведомства, наибольшее уменьшение количества дошкольных образовательных организаций в 2016 г. в сравнении с 2014 г. было отмечено в 8 субъектах РФ. Наибольшее сокращение детсадов пришлось на Тверскую область - 137 учреждений, наименьшее - в Республике Карелия (47 учреждений). В Омской области за этот период закрылись 49 детсадов. Есть регионы, где количество открывшихся новых детских садов растёт: к примеру, в Москве за два года их количество выросло на 362.

Напомним, по данным Омскстата, в регионе работает 873 дошкольных образовательных учреждения. Их сокращение власти пытаются компенсировать увеличением количества мест в работающих детских садах.