Число пришкольных лагерей в Омске сократилось вдвое из-за безденежья
Общество  •  27 июня 2017, 17:34, последнее обновление 27 июня 2017, 17:45  •  печать

Число пришкольных лагерей в Омске сократилось вдвое из-за безденежья

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В силу недофинансирования этим летом в городе открылось меньше детских лагерей при школах, чем в прошлом году.

Такая информация была озвучена на сегодняшнем заседании комитета городского совета по социальным вопросам. Летний отдых омских детей финансируется областным бюджетом, и в этом году было выделено меньше средств, чем обычно.

Областная субсидия сокращена почти на 5,5 млн руб. за счёт лагерей с дневным пребыванием в общеобразовательных учреждениях, - доложила директор департамента образования горадминистрации Екатерина Спехова. - В летний период мы всегда открывали лагеря минимум в 140 из 154 школ. В этом году мы смогли открыть только в 76 учреждениях.

По словам Екатерины Спеховой, все дети, желавшие попасть в пришкольные лагеря, были распределены по работающим учреждениям.

Добавим, что региональный бюджет выделил на детский летний отдых в 2017 году 100 млн руб. Эти средства направлены на частичную компенсацию стоимости путёвок в лагеря Красноярско-Чернолученской зоны. При этом потребность в финансировании этой сферы составляет 200 млн руб.

Теги  •  #Горсовет #детский лагерь #Екатерина Спехова

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Комментарии
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Юля Пучкова  •  27 июня 2017, 18:05

Экономить на детях недопустимо, и думаю что при желании, региональный бюджет мог бы выделить необходимые средства в полном объеме.

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Николай Каринин  •  27 июня 2017, 19:47

Грустно, что на детях приходится экономить. Хочется надеяться, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону.

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