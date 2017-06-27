Число пришкольных лагерей в Омске сократилось вдвое из-за безденежья

В силу недофинансирования этим летом в городе открылось меньше детских лагерей при школах, чем в прошлом году.

Такая информация была озвучена на сегодняшнем заседании комитета городского совета по социальным вопросам. Летний отдых омских детей финансируется областным бюджетом, и в этом году было выделено меньше средств, чем обычно.

Областная субсидия сокращена почти на 5,5 млн руб. за счёт лагерей с дневным пребыванием в общеобразовательных учреждениях, - доложила директор департамента образования горадминистрации Екатерина Спехова. - В летний период мы всегда открывали лагеря минимум в 140 из 154 школ. В этом году мы смогли открыть только в 76 учреждениях.

По словам Екатерины Спеховой, все дети, желавшие попасть в пришкольные лагеря, были распределены по работающим учреждениям.

Добавим, что региональный бюджет выделил на детский летний отдых в 2017 году 100 млн руб. Эти средства направлены на частичную компенсацию стоимости путёвок в лагеря Красноярско-Чернолученской зоны. При этом потребность в финансировании этой сферы составляет 200 млн руб.