У омских школьниц на пляже украли дорогие телефоны

Две юных омички оставили на пляже iPhone 5 и Lenovo, а сами ушли купаться. Когда девушки вернулись обратно, гаджетов уже не было.

Вчера, 22 июня, около 19:30 сотрудники Росгвардии получили информацию о краже двух мобильных телефонов, похищенных накануне. Прибыв по месту жительства одной из потерпевших, сотрудники вневедомственной охраны узнали, что две школьницы 21 июня пошли на пляж в Ленинском округе.

Омичи оставили мобильные телефоны iPhone 5 и Lenovo вместе с другими вещами, а сами ушли купаться. Вернувшись через 15 минут, девушки не нашли гаджеты, поэтому пошли домой и обо всем рассказали родителям. С заявлением о краже они обратились в правоохранительные органы только на следующий день.

В дальнейшем после опроса свидетелей появилась информация о приметах и возможный адрес проживания злоумышленников. Через некоторое время при составлении протокола за нарушение общественного порядка сотрудники заметили сходство мужчины с разыскиваемым. Установлено, что после кражи мобильные телефоны были проданы через интернет за 1500 рублей.

В настоящее время полицейские изъяли похищенный iPhone 5, ведутся работы по поискам второго телефона. Возбуждено уголовное дело.