У омских школьниц на пляже украли дорогие телефоны

Вчера, 22 июня, около 19:30 сотрудники Росгвардии получили информацию о краже двух мобильных телефонов, похищенных накануне. Прибыв по месту жительства одной из потерпевших, сотрудники вневедомственной охраны узнали, что две школьницы 21 июня пошли на пляж в Ленинском округе.
Омичи оставили мобильные телефоны iPhone 5 и Lenovo вместе с другими вещами, а сами ушли купаться. Вернувшись через 15 минут, девушки не нашли гаджеты, поэтому пошли домой и обо всем рассказали родителям. С заявлением о краже они обратились в правоохранительные органы только на следующий день.
В дальнейшем после опроса свидетелей появилась информация о приметах и возможный адрес проживания злоумышленников. Через некоторое время при составлении протокола за нарушение общественного порядка сотрудники заметили сходство мужчины с разыскиваемым. Установлено, что после кражи мобильные телефоны были проданы через интернет за 1500 рублей.
В настоящее время полицейские изъяли похищенный iPhone 5, ведутся работы по поискам второго телефона. Возбуждено уголовное дело.
То что воровство процветает сплошь и рядом мне понятно, но зачем школьницам дорогие телефоны? Родителе богатые сильно? Ну тогда не беда, ещё купят...
В этой ситуации и вор и школьницы одинаково виноваты. Оставлять такие дорогие телефоны без присмотра могут только глупые люди.
Дорогостоящие вещи нельзя оставлять на пляже, кражи не редкость. Для девочек это должно быть уроком.
Удивительно что телефоны ищут и находят, у друга украли как-то телефон, а у него программа отслеживания стояла, когда вставляешь чужую симку, с неё сразу номер приходит. Так в тогда ещё милиции с начало не поверили что существуют такие технологии, и в общем ничего не нашли.
Сейчас этим никого не удивишь, когда у ребенка дорогой телефон, у взрослых таких нету.