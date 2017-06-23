У омских школьниц на пляже украли дорогие телефоны
Происшествия  •  23 июня 2017, 18:02  •  печать

У омских школьниц на пляже украли дорогие телефоны

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Две юных омички оставили на пляже  iPhone 5 и Lenovo, а сами ушли купаться. Когда девушки вернулись обратно, гаджетов уже не было.

Вчера, 22 июня, около 19:30 сотрудники Росгвардии получили информацию о краже двух мобильных телефонов, похищенных накануне. Прибыв по месту жительства одной из потерпевших, сотрудники вневедомственной охраны узнали, что две школьницы 21 июня пошли на пляж в Ленинском округе.

Омичи оставили мобильные телефоны iPhone 5 и Lenovo вместе с другими вещами, а сами ушли купаться. Вернувшись через 15 минут, девушки не нашли гаджеты, поэтому пошли домой и обо всем рассказали родителям. С заявлением о краже они обратились в правоохранительные органы только на следующий день.

В дальнейшем после опроса свидетелей появилась информация о приметах и возможный адрес проживания злоумышленников. Через некоторое время при составлении протокола за нарушение общественного порядка сотрудники заметили сходство мужчины с разыскиваемым. Установлено, что после кражи мобильные телефоны были проданы через интернет за 1500 рублей.

В настоящее время полицейские изъяли похищенный iPhone 5, ведутся работы по поискам второго телефона. Возбуждено уголовное дело.

Теги  •  #iPhone #кража #мобильный телефон #пляж

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Комментарии
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Денис Колесников  •  23 июня 2017, 21:11

То что воровство процветает сплошь и рядом мне понятно, но зачем школьницам дорогие телефоны? Родителе богатые сильно? Ну тогда не беда, ещё купят...

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Леонид Портнов  •  23 июня 2017, 20:37

В этой ситуации и вор и школьницы одинаково виноваты. Оставлять такие дорогие телефоны без присмотра могут только глупые люди.

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Майя Соловьева  •  23 июня 2017, 20:08

Дорогостоящие вещи нельзя оставлять на пляже, кражи не редкость. Для девочек это должно быть уроком.

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Мартин Калинин  •  23 июня 2017, 18:51

Удивительно что телефоны ищут и находят, у друга украли как-то телефон, а у него программа отслеживания стояла, когда вставляешь чужую симку, с неё сразу номер приходит. Так в тогда ещё милиции с начало не поверили что существуют такие технологии, и в общем ничего не нашли.

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Наталья Нестерова  •  23 июня 2017, 18:02

Сейчас этим никого не удивишь, когда у ребенка дорогой телефон, у взрослых таких нету.

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