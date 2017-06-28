Сегодня омичам будет слишком жарко
Общество  •  28 июня 2017, 09:55  •  печать

Сегодня омичам будет слишком жарко

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Сегодня днём температура воздуха поднимется до +32°С.

Как сообщают в Обь-Иртышском УГМС, конец первого летнего месяца будет жарким, но дождливым. "Будет преобладать неустойчивый характер погоды с частными дождями, грозами, в отдельные дни с градом и шквалистым усилением ветра. Температурный фон будет по-прежнему выше нормы", - рассказали синоптики.

Сегодня, 28 июня, температура воздуха поднимется до +27…+32 градусов. Возможен небольшой дождь, гроза. В четверг, 29 июня, днём жара спадёт до +25…+30 градусов, ночью +13…+18. Некоторые районы могут оказаться в зоне грозовых дождей и порывов ветра до 16 метров в секунду. В последний рабочий день недели, 30 июня, ночью будет не жарче +15, а днём термометр достигнет отметки +27. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Теги  •  #жара #июнь #Обь-Иртышское УГМС #погода

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